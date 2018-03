Když se „zblázní“ gólman. Thriller v KHL připomněl Pittsburgh před lety

Na ledě Jágr, Straka, Rozsíval, na střídačce ztěžka oddychující Hrdina, Lang a Beránek. Tehdejší česká „mafie“ v Pittsburghu poznala, jaké to je si užít nekončící play off maraton. Co hůř, když před spícími domácími fanoušky po úporných 152 minutách zápasu rozhodl gól z hole Keitha Primeaua, hvězdy soupeře.

„Strašný pocit, škoda ztracených sil,“ soukal ze sebe ihned po utkání Darius Kasparaitis. Lídr obrany Penguins, kterého si Primeau vychutnal krásnou kličkou a vítěznou střelou. Philadelphie srovnala tehdy stav série na 2:2 a nakonec slavila postup dál po šesti utkáních.

Ukrutně dlouhé prodloužení se v druhém kole Východní konference v roce 2000 zařadilo na třetí místo nejdelších utkáních ve více než stoleté historii NHL. Dvě delší se odehrála dávno v historii - v třicátých letech. Do podobných pocitů borců se ve čtvrtek vžili hráči CSKA Moskva. Favorit čtvrtfinálové série KHL s Jokeritem Helsinky vedl 3:1 na zápasy a finského soupeře hostil na svém ledě. Po šedesáti minutách výsledková tabule ukazovala stav 1:1. Asi jen málokoho v moskevské hale v tu chvíli napadlo, že utkání začínající v 19:30 místního času se protáhne až do druhého dne. Když se „zblázní“ gólman Bývalý brankář Calgary Flames Karri Rämö si však čtvrteční večer pronajal pro svoji vlastní show. Jedním skvělým zákrokem za druhým ničil favorita. Bláznil, hádal se s rozhodčími, překonával se. Podobně jako před lety jeho předchůdce v brance Penguins Ron Tugnutt, který kryl celkem 70 střel. Kudrnatý čahoun v brance Jokeritu překonal tehdejšího náhradníka Pittsburghu, jenž nakonec kapituloval. Rämö za 142 minut pokryl neuvěřitelných 81 střel, a vytvořil tak rekord KHL. Svůj tým heroickým výkonem navíc dovedl k vítězství 2:1 a snížení série na 2:3. Hokejový Jokerit Helsinky slaví vítězství v nejdelším utkání v historii KHL. O něm rozhodl v čase 142:09 pátého prodloužení z otočky útočník Mika Niemi, jenž tak ukončil nejdelší zápas v dějinách KHL.

„Byl to zápas obou brankářů, chytali výborně, ale Karri byl prostě skvělý. Neudělal jedinou chybu a dotlačil nás k vítězství,“ radoval se po utkání lídr obrany Jokeritu Sami Lepistö. Největší nervy si „užili“ oba trenéři. Ten vítězný Jukka Jalonen po utkání chválil svůj tým: „Takový zápas je jednou za život. Byl to šílený thriller, ale nechceme se tak lehce vzdát.“ Kromě fanoušků CSKA neměli radost z vítězství Jokeritu také v Nashvillu. Favorit Západní konference NHL čeká před play off na zajímavou posilu právě z finského velkoklubu. Talentovaný střelec Eeli Tolvanen by se měl po sezoně v KHL připojit k Predators a pomoci týmu v závěru sezony a v bojích v play-off. Takhle se jeho přílet do Tennessee o pár dní opozdí. V devatenácti letech si však užil zápas, na který jen těžko někdy zapomene.