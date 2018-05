Zraněními zmítaný sparťan Přibyl: Člověk aspoň pozná svoje limity

„Chci, aby hokej byl opět zábava a já Spartě pomohl,“ doufá útočník, jenž v sezoně 2015/2016 patřil k nejlepším ofenzivním hráčům celé soutěže.

Pak ale vynikající technik neodolal možnosti zabojovat o NHL a podepsal dvouletou smlouvu s kanadským Calgary. Na farmě v kalifornském Stocktonu však kvůli operacím toho příliš neodehrál a rozhodl se pro návrat do Česka.

Byl ve hře při návratu i jiný tým než Sparta?

V Česku byla Sparta jasná volba, o jiné variantě jsem vůbec nepřemýšlel. Když jsme teď navíc podepsali smlouvu s pojišťovnu, tak nebylo co řešit...(smích). Je tady hodně mladých hráčů. Měli jsme tu dobré jádro, snad to bude opět fungovat a navážeme na spolupráci z předešlých let.

V klubu jako hráč skončila legenda Jaroslav Hlinka. Nemrzí vás to?

Nejsem z toho vůbec nadšený. Uvidíme, jestli v klubu dostane nějakou jinou roli, nebo půjde někam jinam.

Jaký dojem na vás udělal nový trenér Uwe Krupp?

Vysvětlil mi svoje vize. Ty samozřejmě reprodukovat nebudu. Představil se jako člověk. Chtěl trochu poznat mě. Sedl mi, zaujal mě. Věřím, že to bude fungovat.

Co bylo nejhorší na celém roku bez hokeje?

Nejistota, jak to bude s kolenem vypadat. Samozřejmě není příjemné sledovat zápasy a nevědět, kdy se budu moci vrátit. Naštěstí teď už trénuji naplno. Koleno drží, jen tolik neběhám. Už jsem byl i na ledě a je to dobré. Na sezonu bych měl být na sto procent připravený. Musím během přípravy ještě nabrat jistotu, abych o tom zbytečně nepřemýšlel.

Zleva ředitel rakouské pojišťovny Merkur Versicherung Gerald Kogler, hokejový brankář Matěj Machovský a hokejista Daniel Přibyl, předseda představenstva HC Sparta Praha Petr Bříza při příležitosti podpisu smlouvy s novým hlavním partnerem klubu rakouskou pojišťovnou Merkur a představení posil A-týmu.

Co jste vůbec dělal celý rok bez hokeje?

Věci, na které člověk během kariéry nemá příliš čas. S přítelkyní jsme hodně cestovali. Do míst, kde se jako hokejista moc nepodívám. Nejezdil jsem jen mezi letištěm a zimním stadionem. Moc se mi líbilo ve Švýcarsku, i na sáňkování došlo.

V Americe jste působil na farmě ve Stocktonu. Sám jste v minulosti v rozhovoru vyprávěl, že kvůli vysoké kriminalitě to není zrovna příjemné místo pro život. Jak na to vzpomínáte?

Člověk se musel rychle otrkat. Ta kriminalita tam je opravdu vysoká. Na druhou stranu David Rittich tam byl taky a dnes chytá v NHL. I já se tam naučil řadu nových věcí. Bohužel zranění mě připravila o šanci dnes hrát NHL, ale do života mě to určitě posílilo. Měl jsem možnost poznat sám sebe. Uvědomit si jaké mám limity a pracovat na nich.

Jak bude těžké hrát po takové době?

Mám výhodu, že na to mám celé léto. Když se zraníte v sezoně, pár měsíců jste mimo, a pak bez přípravy jdete zpátky na rozjetého kolotoče. To není vůbec snadné. Věřím, že kompletní příprava mi může hodně pomoci, aby ten návrat nebyl zas tak složitý.

Spartě se v posledních dvou letech nedařilo. Co jste na to říkal?

Podle mě je to absolutně přirozené u každého klubu v Česku. Předtím se hrálo dlouho na vysokých příčkách, jen na titul to nestačilo. Hráli jsme ale hezký, útočný hokej. Věřím, že se nám teď podaří opět rozdávat radost.

Chtěl byste opět hrát s kamarády Janem Buchtelem a Miroslavem Formanem?

Také je otázka, co si přeje trenér..Bavíme se o tom pořád. To víte, že bychom spolu rádi hráli. A zase našli dřívější pohodu i souhru, která nám fungovala.

A co osobní mety?

Tohle všechno je otázka budoucnosti. Teď jsem ve Spartě, musím se co nejlépe připravit na sezonu. Co přijde pak, to se uvidí. Hlavní je, abych se do toho dostal.