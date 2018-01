Rozlučka sparťanské legendy? Kdo říkal, že to bylo naposledy, říká Ptáček

„Není to pro mě nejdůležitější, ale nebránil bych se tomu,“ říkal s úsměvem po utkání s Kometou, které Sparta prohrála 3:4 po prodloužení, dlouholetý obránce Pražanů.

Jaký jste měl pocit, když jste naposledy oblékl dres Sparty a zároveň zaokrouhlil počet zápasů v extralize na 1210?

Začnu z druhé strany. Kdo říkal, že naposledy? Teď vážně, bylo to příjemný. Ještě pár vteřin před koncem jsem věřil, že to bude pro Spartu vítězné.

Františku, vy opravdu stále přemýšlíte o návratu?

Přiznám se, že bych se tomu nebránil. Není to pro mě nejdůležitější. Pracuju s mládeží ve Spartě, doplňuju si vzdělání, abych to dělal na sto procent.

Jak jste si užil poslední střídání?

Říkal jsem jim, že bychom mohli sehrát signál, ale to nevyšlo. Bylo vyhrané buly, šlo to na mě, ale to nebylo domluvený.

Nechtěl jste odehrát větší porci zápasu?

Bylo to takhle domluvené. Samozřejmě se udržuju, jak jste si jistě všimli, doplnil jsem i počet v národním týmu, aby mohli lépe trénovat.

Sparta nezvládla závěr utkání. Co byste udělal jinak?

Je to kdyby. Já jsem to viděl v televizi, takže jsem to měl jak na talíři. Šlo udělat spoustu věcí jinak.

V extralize jste odehrál 1210 zápasů v extralize. Jaký byl nejlepší?

Samozřejmě první. Rád vzpomínám, když Sparta sebrala titul Vsetínu. Vyhráli jsme ve třetím zápase 1:0, David Výborný dal gól.

Byl tenhle moment z roku 2000 tím nejlepším? Kapitán Jaroslav Hlinka označil ten tým za nejlepší, který kdy v Holešovicích byl.

Bylo to hodně silný. Dokázali jsme porazit do té doby neporazitelný Vsetín. Co jméno, to hvězda ligy. Pro mě osobně bylo příjemný i to, když jsem mohl trofej zvednout jako kapitán.

V minulé sezoně jste figuroval na soupisce Sparty v případě zranění obránců. Nedopíše vás i letos?

Netuším. Jak si chodím zahrát s bývalými hokejisty, tak někteří jsou manažeři a proběhly už nějaké srandičky. Říkám, že už ani nevím, komu by měli zavolat. Pořád někomu patřím a bylo by zapotřebí se domluvit.

Do Kladna, kde jste naposledy působil, se vrací Jaromír Jágr. Nemrzí vás trochu, že už tam nejste?

Na Kladně mi řekli, že se budou ubírat jinou cestou. Já jsem to taky tak bral, byl jsem na tu variantu připravený. Jeden den mi to řekli a druhý den mi volali ze Sparty, že by potřebovali trenéra, tak jsem se vrátil do Holešovic.