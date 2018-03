Ve stínu Zadiny. I v extralize však roste talent pro NHL

Vyhlídky by se pro sedmnáctiletého šikulu s košíkem mohly ještě vylepšit. Čtyři body v posledních dvou utkáních, prostor v oslabení i na přesilovkách. Důvěra trenéra Vladimíra Růžičky Laukovi podle očekávání svědčí.



Jak si to užíváte?

Toho prostoru je výrazně víc než v sezoně. Navíc se daří celé naší lajně. Bodujeme, hrajeme aktivní hokej v soupeřově pásmu. Snažíme splácet tu důvěru, kterou nám teď trenér dal.

Jak se cítíte vy osobně?

Cítím se asi nejlépe za celý rok. Uklidnil jsem se, začínám hrát svůj hokej. Jsem vyhranější, beru na sebe zodpovědnost. Vím dobře, co si smím dovolit. Neblbnu někde, když situace naznačuje, ať puk raději vyhodím a jdu střídat.

V utkání se Spartou i Litvínovem jste ukázal cit na oslabení. Byl jste u dvou branek.

S Martinem Šťovíčkem nám oslabení vyhovují. Jsme sehraní, dobře napadáme. Daří se mi ho nacházet rozjetého na modré a jen mu to hodím do jízdy. Skvěle to proměňuje. To sebevědomí dělá divy.



Prostoru asi přibývá i tím, že jste se nedostali do play off a play out je téměř rozhodnuto, že?

Určitě má vliv, že už je v podstatě rozhodnuto. Toho prostoru je víc. Jsem za oslabení rád, hrál jsme ho už v juniorských kategoriích. Daří se mi na něm. Play off je samozřejmě specifické - tlak je větší, rychlost je daleko vyšší. To se nedá napodobit. Bohužel... Měli jsme na to, je velká škoda, že to nevyšlo.

Sledujete draftové žebříčky, jak si v nich vedete?

Snažím se to nesledovat, ale samozřejmě mě to nemine. Na druhou stranu to není pohled týmů NHL. Dělají si ho novináři a skauti kvůli lepšímu přehledu pro fanoušky. Neznamená to, že nemůžete být nakonec výš, anebo níž.

Z Chomutova se teď v posledních letech dostalo do NHL poměrně dost hráčů. Co na to říkáte?

I pro mě je to velký cíl. Za kluky jsem rád, sleduju je pozorně. S Honzou Ruttou a Davidem Kämpfem jsem ještě loni hrál. Ondra Kaše je krásný příběh - draftovaný až v posledním kole, přesto teď patří mezi nejlepší hráče Anaheimu. Honza s Davidem vlastně ani draftovaní nebyli, pendlovali tady mezi Kadaní a Chomutovem a teď hrají v nejlepší lize světa.

V dubnu vás čeká ještě mistrovství osmnáctek. Může i tento šampionát napovědět, jak si povedete na draftu?

Nepřemýšlím o tom, jak by mi mistrovství mohlo pomoci před draftem. Teď se chci hlavně vyhrát, využít nabízeného prostoru. Pokud půjde vše dobře, tak v Chomutově nám končí sezona 23. března a už za čtyři dny je start kempu. Turnaj je až v půlce dubna, teď se koncentruji pouze na Chomutov.