V kempu na zkoušku? Za 25 let mě snad v NHL dobře znají, smál se Jágr

Jágr stále nevzdává angažmá v NHL. Ruská KHL je ale pravděpodobnou variantou.

dnes 11:15

Pro někoho velká šance, pro jiné už trochu nedůstojná záležitost. Když Jaromír Jágr za celé léto nenašel místo v NHL, začalo se spekulovat, jestli hokejová legenda nakonec nezkusí pozvání na takzvaný try out. Jestli přijme šanci v kempu ukázat, že do elitní společnosti i v 45 letech patří.

Jágr však v rozhovoru pro ruský deník Sport-Express tuhle variantu rychle vyvrátil. „Přijde mi trochu legrační se o tom vůbec bavit,“ kroutil hlavou při otázce, jestli uvažoval vyrazit do Severní Ameriky bojovat o místo. „Přece mě za 25 let hraní na nejvyšší úrovní museli dobře poznat, aby si udělali názor, jak na tom jsem. Zkušební kontrakty se podepisují ještě před kempem, aby hráči měli příležitost se předvést v přípravě a trenéři je mohli prověřit. Teď upřímně: je nutné mě prověřovat po tolika letech?“ ptá se druhý nejproduktivnější hráč historie NHL s ironickým nádechem. Český útočník i přes neúčast na žádném předsezonním kempu nejlepší ligu světa rozhodně nezavrhuje. I s blížícím začátkem soutěže je to pro něj stále priorita působení v zámoří. „Stále je hrozně těžké k jednání s NHL něco říct. Existují tři nebo čtyři kluby, se kterými jednáme. Dokud se vše nevyjasní tam, v Evropě se rozhlížet nebudu,“ uvedl Jágr. Zájem má Nižněkamsk S prodlužujícím čekáním hokejové legendy se začínají stále více objevovat nabídky z Evropy. S poslední přišel začátkem týdne šéf Něftěchimiku Rail Jakupov, otec útočníka Colorada Naila Jakupova. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Čekáme, jak se rozhodne. Nemůžu říct, s kým jsem konkrétně mluvil, ale o našem zájmu ví. A jestli je Nižněkamsk pro něj v Evropě hlavní volba? To netuším, určitě se alespoň pokusíme jej získat,“ neskrývá zájem šéf Nižněkamsku. Města, které kvůli životním podmínkám nepatří zrovna k atraktivním lokalitám v KHL. Jenže tamní klub má podle dostupných zdrojů finanční prostředky, aby hvězdu získal. Jak před časem Jágr naznačil. KHL je jedna z variant pokud by nakonec zůstal v Evropě. S ligou má dobré osobní zkušenosti. V ruském Omsku působil už během výluky v sezoně 2004/05, a pak se tam v roce 2008 na další tři roky vrátil. „Pokud nebudu hrát NHL, tak chci nastoupit na olympiádě, a proto je pro mě KHL rozhodně zajímavá. Pokud se chci dostat do sestavy v Pchjongčchangu, musím hrát v nejlepší lize, ve které můžu nastoupit. KHL taková je,“ potvrdil Jágr svůj pozitivní pohled na ruskou soutěž. Majitel kladenského klubu, kde se v současnosti připravuje na nadcházející sezonu, zároveň přiznává, že mu už chybí herní praxe. „Ještě chvíli počkám. Zdá se, že jsem v dobré kondici. Dlouho jsem však nehrál, jen jsem hodně trénoval. Nechci jen dorazit do Ruska, jen abych tam byl. Chci týmu pomoct a zapadnout okamžitě do jakéhokoliv mužstva nebude snadné. Kluci za sebou mají přípravu, sezona se rozjela před časem. Bude těžké hned naskočit na tak vysokou úroveň,“ přiznává český útočník.