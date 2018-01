Specialista na Spartu? Kat Nečas znovu trestal: Jde o mimořádný zápas

V závěru za stavu 3:2 pro Spartu jste se nechali vyloučit. Věřili jste, že to můžete ještě vyrovnat?

Nevzdávali jsme nic, i přes ten rychle utíkající čas jsme věděli, že můžeme vyrovnat. Měli jsme i trochu štěstí.

Ta euforie z vyrovnání byla v prodloužení na střídačce hodně znát...

Takové vyrovnání posílí každý tým. Soupeři to navíc také nepřidá. Možná nám už nevěřili ani naši fanoušci, že bychom ten zápas dokázali vyhrát. O to příjemnější pocit to je.

Sparta ale měla v utkání navrch, výrazně vás přestřílela. Čím si to vysvětlujete?

Domácí skvěle napadali a hrozně rychle k nám přistupovali. Neměli jsme na nic čas.

Jak jste viděl vaše dvě branky?

U té první v úvodní třetině jsem se to snažil jen tečovat pod horní tyčku, vyšlo to parádně. V druhém případě jsem jel nejdřív pozadu a bek mě doháněl, tak jsem na nic nečekal a vypálil.

Vám osobně se proti Spartě výrazně daří. Loni v play-off jste v O 2 aréně řádil, dnes jste opět rozhodl. Je pro vás Sparta speciální soupeř?

Je to rival. Sparta má krásnou halu, na úrovni NHL. Přijede sem vždy velké množství našich fanoušků, to se mi líbí. Jsou to pro mě speciální zápasy.

Měl jste menší pauzu, chyběl jste v několika utkáních. Jak jste se dnes cítil?

V podstatě jsem týden nestál na ledě. Přes tyhle okolnosti jsem se cítil celkem dobře. Myslel jsem, že to bude daleko horší. Hrál jsem oslabení i přesilovky, větší vytížení mi sedí. Je to daleko lepší, než kdybych tam pět minut seděl a čekal. Na druhou stranu jsem mladý. Nemůžu přijít a říct: Chci hrát 20 minut v každém zápase. Záleží na pozici i na tom, jak vám trenér věří.

Jak často jste v kontaktu se zástupci Caroliny?

Často si píšeme. Po každém utkání dostanou od klubu sestříhaná moje střídání. Hodně se o tom bavíme.

Je něco, co vám skauti Caroliny vytýkají?

Určitě musím zapracovat na obraně. Od mistrovství světa dvacetiletých se to ale zlepšuje. Snad to takhle bude pokračovat.