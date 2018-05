MS V HOKEJI

Když zkraje druhého dějství ujel při oslabení americký útočník Derek Ryan a přesnou střelou zvýšil už na 5:1 z pohledu USA, pro svěřence Paeka už to byl čtvrtý inkasovaný gól při vlastní přesilovce - suverénně nejvíce ze všech účastníků hokejového šampionátu v Dánsku.



I taková situace přesně vystihuje trápení Korejců na turnaji.

Hrozivé skóre 3:42, dva dvojciferné příděly od zámořských výběrů (1:13 s USA, 0:10 s Kanadou) podtrhují blamáž.

„Vítejte mezi hvězdami NHL,“ utrousil po zápase útočník Michael Swift, reprezentující Koreu.

Americký útočník Cam Atkinson posílá gólový pozdrav do branky Korejců.

„Přesilovka je od toho, abychom dali gól. Ne nabídli soupeři další příležitost. To se nám nemůže stávat. Je to trapné,“ spílal po zápase jednatřicetiletý útočník, jeden ze šesti naturalizovaných hráčů na soupisce Korejců.

Hokejový svět se vyrovnává, slyší poslední roky fanoušek ze všech stran. Na letošním šampionátu to tak příliš neplatí. Borci z NHL dělají na ledě rozdíl. Nejlepší liga světa každým rokem víc a víc odskakuje dalším soutěžím.

Rakousko na turnaji postrádá potřebnou kvalitu, Bělorusku nefunguje zhola nic, konflikty v týmu jsou až příliš znát, Norsko se trápí. Působení Korejců je však historický kolaps.



„Příště ať hrajeme bez brankáře a možná to bude vyrovnané,“ utahovali si američtí fanoušci po zápase ze svého soupeře.

Ač Paek před domácí olympiádou doufal, že se jedná pouze o start hokeje v jeho rodné zemi, už teď je jasné, že pro netradiční sport na Korejském poloostrově byl Pchjongčchang dosavadní vrchol. Splněný sen, podpořený pořádnou finanční injekcí. Na udržení v divizi A to však nestačí.

Podívejte se na sestřih duelu USA vs. Korea:

„Když jsem viděl v Pchjongčchangu na stadionu tu euforii, když s Českem vyrovnali domácí na 1:1 a pak byli blízko senzaci, tak to byla jedna z nejlepších atmosfér, co jsem na mezinárodní akci zažil. Pro Koreu vrchol, jako by turnaj vyhráli,“ vzpomínal zpětně komentátor stanice TSN Ray Ferraro, jenž zároveň spolukomentoval i páteční zápas s USA.



„Byl to hezký příběh, ale do téhle kategorie Korejci bohužel v současnosti nepatří,“ říká bývalý skvělý útočník.

A šampionát v Dánsku jeho slova krutě potvrzuje.