Litvínov opět v baráži: tým kosí zranění, na střídačce krizový štáb

„Už léta je to s námi jak na houpačce. Nedokážeme udělat víc solidních ročníků za sebou,“ přiznává Jiří Šlégr, předseda představenstva a v současnosti i šéf realizačního týmu, který má tradiční klub zachránit mezi elitou.

Definitivní stvrzení účasti v baráži přišlo v úterním utkání v play out na ledě Chomutova. Verva sice dokázala porazit svého rivala 4:3 po prodloužení, ale právě bod pro Piráty rozhodl, že hosté se boji o extraligové přežití nevyhnou.

„Jde o očekávaný scénář. Už během olympijské přestávky jsme se připravovali na dlouhý závěr sezony. Pilovali jsme fyzickou přípravu. Byly tam často i dvoufázové tréninky. Zaměřili jsme se víc na obranu, bojovnost, která v baráži rozhoduje,“ prozrazuje Šlégr.

Jiří Šlégr na tréninku Litvínova.

Ten mohl být po utkání v Chomutově spokojen alespoň s jednou věcí. Bojovnost a chuť rvát se o výsledek jeho svěřencům ani v téměř ztracené situaci v play out rozhodně nechyběla. Na obou stranách bylo několik vyostřených střetů. Derby rozhodně nenaznačovalo, že o osudu obou klubů je téměř rozhodnuto.

„Jakékoliv mužstvo musí jít do baráže hlavně s bojovností, bez ní neuspějete. Kombinací tam už nikoho nepřehrajete, to nefunguje. Tým se musí hlavně semknout. Čekají nás po psychické stránce ohromně těžká utkání. Každá výhra pomůže k větší pohodě,“ hodnotí litvínovský šéf.

Při jednom střetu, když domácí útočník Nicolas Hlava trefil litvínovského Františka Gerháta, však Šlégrovi výrazně zatrnulo. Zvlášť když se slovenský útočník téměř minutu z ledu nezvedal. Nakonec mu do kabin museli pomoci kluboví lékaři a zápas pro něj skončil.

S koncem Rulíka zlepšení nepřišlo

„Vážné by to nemělo být, ale nechtěli jsme víc riskovat. V jednu chvíli bylo těch absentujících celkem sedm. Obránce Hunkes nám hodně chybí. Naštěstí nemusel na operaci a mohl by stihnout závěr sezony. Bohužel se nám v Pardubicích zranil Karel Kubát, který půjde na operaci s kolenem a sezona pro něj skončila. Hlavně pro naši přesilovku je to obrovská ztráta,“ běduje Šlégr, který nemohl nasadit beka Daniela Sørvika ani útočníka Michaela Vandase.

Ideální situace není v Litvínově ani na střídačce. Po odvolání hlavního kouče Radima Rulíka se nedostavily lepší výsledky, spíš naopak. V podkrušnohorském derby za hráči Litvínova postávala dokonce čtveřice trenérů - Jiří Šlégr, Radim Skuhrovec, Darek Stránský a Ondřej Weissmann, jenž z počátku pouze vedl tréninky, ale zápasy sledoval z tribuny.

„Realizační tým je vždycky dočasnou záležitostí do konce sezony. Musíme to takhle zvládnout. Já jsem Ondrovi vděčný, že nám chce pomoci. Je logické, že budeme hledat nového trenéra. Jednání proběhnou už v nejbližší době. Nemůžeme jen čekat, jak to všechno dopadne. Stejně to platí i u hráčů,“ přibližuje klubová legenda.

Legenda, která má však s minimálními trenérskými zkušenostmi ubránit pozici extraligové stálice mezi elitou proti hladovým týmům z první ligy.

Nepříliš záviděníhodná situace.