Litvínov gólově táhli beci. Trefovat se musíme všichni, říká nečekaný hrdina

„Teď dřu za Litvínov. Euforii z gólu nešlo udržet,“ usmívá se bek Vervy.

Tentokrát se z vašich řad třikrát prosadili beci. Čím to?

Řekli jsme si, že proti Varům tam máme na modré trochu víc místa. Útočníci nám to tam začali dávat a trochu se štěstím jsme se prosadili. Trefovat se musíme všichni, jinak těžko v baráži uspějeme.

Popište svoje gólové zásahy.

Ten první byl čistě se štěstím. Kluci tam na mě houkli, ať s tím jdu do branky a spadlo to tam od brusle soupeře. Druhá střela z kruhu taky se štěstím. V baráži už hezké branky padat nebudou.

Panuje spokojenost s dvěma body?

Ve třetím dějství jsme měli dobrou šanci na vedení 3:1. Trávovi (Michal Trávníček) ale samostatný únik nevyšel. Vary pak přidaly a nakonec jsme byli rádi za vyrovnání. Na prodloužení je fantom Lukáš Doudera. Dařilo se mu už v sezoně, teď opět rozhodl.

Z tribuny to vypadalo jako velký boj bez hokejové krásy, ale s enormním nasazením. Jak fyzicky náročná je zatím baráž?

Zápasy jdou rychle za sebou. Času na regeneraci moc nezbývá. V neděli další duel. Hlavně na konci utkání je to už hodně znát. Hráčům málo slouží nohy, je to boj o každý metr a tím jde hokejovost do pozadí.

Baráž je obvykle těžká na psychiku. Vy střídáte výhry s prohrami. Jak to vnímáte?

Na začátku jsme si mysleli, že už je deka pryč a nastartovali jsme se. Pak přišly dvě nešťastné prohry. Snad tohle vybojované vítězství nás konečně trochu uklidní a doma body potvrdíme.

Ve Varech jste působil, byl to pro vás specifický zápas?

Dřu za Litvínov. Ale na druhé straně znám půlku kabiny. Jsme v kontaktu. Nechtěl jsem ty oslavy gólu přehánět, ale člověk je v euforii. Párkrát jsem se tam s někým pošťuchoval, ale to je můj styl hry. Musím hrát do těla, jinak nejsem tolik platný.

V play out hrála hodně obměněná sestava, aby měl šéf Jiří Šlégr v baráži na výběr. Jak moc je teď šířka kádru znát?

Hodně. Je to dlouhé, celá sezona. Přišlo několik kluků, kteří nás skvěle doplnili. Jsou to bojovníci. Když někdo vypadne, máme za něj náhradu.

Jak zatím hodnotíte výkony týmů z první ligy?

Oba týmy celou sezonu vyhrávaly. Jsou na tom dobře fyzicky, hlavně na začátku zápasu jsou v euforii. Vždycky tam lítají a až postupem času se hra vyrovnává. Musíme přečkat začátek a pak udeřit.