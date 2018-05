Martine, o muskulaturu se už neboj. V Carolině čeká Nečase hokejový Rambo

Před pár dny navíc ze Severní Ameriky přišla pro Nečase na tohle téma další „dobrá zpráva“. Novým hlavním koučem Caroliny, která Nečase před rokem draftovala, se stal bývalý skvělý útočník a šílenec na fyzickou přípravu Rod Brind’Amour.

O svoji tělesnou stránku se tedy český útočník od teď už rozhodně bát nemusí.

Brind’Amour v NHL proslul zápalem pro kondiční stránku přípravy. Na začátku 90. let, kdy většinu hráčů přes léto odpočívala, bavila se a posilovnu viděla až na tréninkovém kempu, útočník s vizáží drsňáka nelenil. Šest dní v týdnu v posilovně pro něj bylo rutinou.

Rod Brind'Amour během hráčské kariéry v NHL.

„Někteří hráči rádi pijí, jiní poslouchají muziku a pro některé podivíny existuje jen posilovna. Mezi ně patří Rod,“ říkal se smíchem o Brind’Amourovi na začátku jeho kariéry hvězdný spoluhráč ze St. Louis Brett Hull.



„Propadl jsem tomu na střední. Vlastně už od dětství jsem cvičil. Občas mě trenéři i zamkli v posilovně na celý den. Hokej pro mě nebyla jen několikaměsíční záležitost, nehledal jsem výmluvy, že nemůžu. Připravoval jsem se celoročně,“ vrací se zpět ve vzpomínkách bývalý hráč St. Louis, Philadelphie a Caroliny.

Brind’Amour svým přístupem k tréninku předběhl svou dobu.

Jako výborný defenzivní útočník vynikal fyzickou hrou.

Nikomu neuhnul!

V době hokejových obrů nepatřil s 185 centimetry na ledě k nejvyšším, ale s postavou kulturisty se nebál postavit silnějším protihráčům. K zemi dokázal srazit i o 20 kilo těžšího soupeře.

„Nejsvalnatější hráč, kterého jsem v NHL poznal. Hokejový Rambo,“ líčil jeho bývalý parťák - obránce Aaron Ward.

I proto vydržel Brind’Amour hrát hokej až do 40 let. V 36 dovedl jako kapitán a nejvytěžovanější hráč play off Carolinu k historickému Stanley Cupu.

Nový kouč Hurricanes, jenž doposud v klubu působil jako asistent, si i přes svou posedlost posilováním uvědomuje, že v dnešní době už hráči v NHL nemusí vypadat jako bruslící hory svalů.

Poctivý přistup je pro něj však stále základem úspěchu.

„Říkalo se o nás, že je lehké proti nám hrát. To musíme změnit. Talent týmu nechybí, musíme být ale pro soupeře nepříjemní,“ hlásí staronový lídr Caroliny.

Jako by na dálku vzkazoval i Nečasovi: O svoji muskulaturu se už neboj, připravím tě.