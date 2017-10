Lepší se v angličtině, parťáka Ruttu chválí. Jak Kempný v Chicagu povýšil

„Zatím to vypadá dobře, ale abychom to nezakřikli,“ zůstává Kempný opatrný.

Dobře ví proč. Premiérová sezona nebyla pro bývalého obránce Komety a Slavie jednoduchá. Neuměl jazyk, musel si zvyknout na nové prostředí, užší led. „Minulý rok to pro mě byl skok do úplně nového prostředí. Vůbec jsem nevěděl, co čekat. Letos ten návrat byl daleko snazší,“ připouští.

Největší rozdíl Kempný zaznamenal v náročnosti NHL. 82 zápasů, dlouhé přelety, i kvůli Světovému poháru byl v minulé sezoně hrací program extrémně nahuštěný.

„Chvilku mi trvalo, než jsem se přizpůsobil. Je potřeba dobře trénovat, jíst, regenerovat. Tohle je možná největší rozdíl proti Evropě, kde těch zápasů není ani zdaleka tolik. Loni jsem obdivoval kluky, co odehráli všech 82 utkání,“ přiznává bek, jenž v premiéře za mořem naskočil do 50 utkání základní části a jednoho v play-off.

Letos má jeden velký cíl. Rád by chyběl co nejméně, zase o další krok se přiblížil severoamerickému standardu. Jeden důležitý krok už pro to udělal - zlepšil se v angličtině. „Když jsem přiletěl loni, tak jsem téměř nic neuměl. Byl jsem docela ztracený. Teď je to daleko lepší. Stále chodím na doučování. Rozumím už celkem v pohodě,“ popisuje.

V loňské sezoně mu hodně pomáhali Slováci Marián Hossa a Richard Pánik. Hossa kvůli zdravotním důvodům musel přerušit kariéru a Blackhawks chybí.

Kempný ale v kabině Chicaga našel nového kolegu, s kterým si popovídá česky. V létě do klubu zamířil z Chomutova obránce Jan Rutta a zatím si vede náramně. Ve dvou utkáních nasbíral 7 plusových bodů, gól a přihrávku a zatím patří k největším překvapením v sestavě.

„Vyšlo mu to skvěle. Smekám před ním klobouk. Udělat takový skok z extraligy rovnou do NHL si zaslouží uznání. Už v kempu předváděl velice dobré výkony a zatím si to drží,“ chválí krajana.

A že by ho jen o měsíc starší kolega vystrnadil ze sestavy, se Kempný nebojí.

„Takhle to neberu. Jsem za něj rád. Sezona je dlouhá, občas se třeba protočíme. Bude těžké to odehrát jen v šesti becích,“ dodává účastník posledních dvou světových šampionátů.

Oba sedmadvacetiletí beci v druhém utkání proti Columbusu naskočili na pár střídání i spolu. Třeba v následujících měsících bude mít český hokej po letech v NHL znovu kvalitní obrannou dvojici.