MS V HOKEJI

Medailový půst se zas o rok prodloužil. Srdcař Tomáš Plekanec se ani na dvanáctý pokus vytouženého zlata nedočkal.

Mladá krev ale na šampionátu zanechala výraznou stopu. Obránci Filip Hronek s Liborem Šulákem i bez výraznější přípravy s českým týmem patřili v české defenzivě k nejsvětlejším momentům.

VIDEO: Snad jsme za ty roky neudělali ostudu, říká končící Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

David Pastrňák, kromě zápasu s Amerikou, potvrdil svůj nástup mezi hvězdy světového hokeje.

Nejvíce zaujal zázrak z Komety Martin Nečas. Zbytečné byly obavy, že nebude stačit v bránění, že mu chybí síla. Devatenáctiletý talent patřil ofenzivně k nejvýraznějším tvářím českého týmu.

„Martin Nečas může být právem naštvaný, že mu vzali olympiádu. On je výjimečný talent s neskutečnou pracovitostí. Takového hráče nemůžete opomíjet. Ukázal, že k hokejové špičce mu nic nechybí,“ soudí bez váhání současný kouč české „osmnáctky“ Alois Hadamczik.

Český útočník Martin Nečas (číslo 98) slaví vyrovnávající gól proti USA. Zády k objektivu je další český forvard David Pastrňák.

Legendární trenér Luděk Bukač s ním souhlasí - o Nečasově talentu podle něj není sporu, kouč však záhy krotí optimismus z blízké budoucnosti.



„Kvalita u těch kluků je, ale kolik jich máme? Švédové dlouho byli na naší úrovni. Teď mají v NHL téměř sto hráčů, další kvalitní jsou v Evropě. My už máme problém konkurovat i Švýcarům a Němcům. Josi, Fiala, Draisaitl, to jsou hvězdy světového formátu. Dva z toho jsou kluci s českými kořeny. Je smutné, že nás takové země předhánějí,“ říká trenér zlatých medailistů z Prahy (1985) a Vídně (1996).

VIDEO: Tenhle tým měl na víc, mrzí kapitána Červenku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problémy ale rozhodně nevidí jen na vrcholu reprezentačního ledovce. Dostatek kvality postrádá i v mladších výběrech.

„Protože problémy nemáme jen u hlavního týmu. Ve dvacítkách to je dlouhodobě stejné. Že nám ujel vlak, je holý fakt. Jen si to někdo nechce přiznat. Hráčské i trenérské legendy minulosti nám tady zanechaly vynikající genofond, ale naše prostředí to potlačuje,“ myslí si Bukač.

Trenérské generaci chybí hokejová praxe

S reprezentací se po dvou letech bez medaile loučí i hlavní trenér Josef Jandač.

Jaký zanechal odkaz? Co se povedlo a kde byly nedostatky?

VIDEO: Nemáme se za co stydět, říká obránce Gudas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To Alois Hadamczik příliš hodnotit nechtěl. Ve čtvrtfinále ale postrádal jedno - speciální obranu na kapitána Američanů a hlavní hvězdu Patricka Kaneho.

„On je neskutečný hráč. Hodit to na beka, že ho neuhlídal, není fér. Jeden útočník měl být u něj neustále stažený. Hlídat takovou hvězdu jeden na jednoho je hrozně těžké,“ soudí Hadamczik.

Český trenér Josef Jandač během čtvrtfinále MS 2018 proti USA.

Bukač byl ale konkrétnější.



„Téhle trenérské generaci chybí jedna věc, nemají prosáknutou kůži hokejovou praxí. Kouč Kalous byl neustále ve spojení s Jirkou Fischerem a radí se na dálku. Chybí tomu cit. Karel Gut nebyl žádný skvělý učitel hokeje, ale měl cit na hru. Trenéři jako Jandač nebo Kalous jsou přeci u hokeje už přes 15 let, hráči v reprezentaci jsou jejich produktem. Ale není to pouze o Josefu Jandačovi,“ soudí dvaaosmdesátiletý trenér.

Podle dlouholetého kouče pražské Sparty k výraznějšímu zlepšení dojde, až se paleta hráčského talentu výrazně rozprostře. Jedna, dvě hvězdy úspěch nezaručí.

„Těch kvalitních kluků tady není dostatek. Dřív jsme měli přetlak, dnes je nouze po těch opravdu dobrých. Kvantita kvality je stále jinde...“