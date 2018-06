České klenoty draftu? Zadina a Kaut - zabiják a tichý poctivec, říká Král

O necelé dva měsíce mladší Zadina je jedním z nejlepších útočníků pro letošní draft. Podle většiny expertů by neměl chybět v nejlepší pětce.

Tak vysoko neskončil žádný Čech už téměř dvě dekády, naposledy v roce 2000 si Columbus vybral ze čtvrtého místa obránce Rostislava Kleslu. Zadinův kamarád z Pardubic Martin Kaut by, i přes zdravotní komplikace na nedávném NHL Scounting Combine, měl atakovat umístění na konci prvního kola.

Jak byste oba srovnal povahově?

Filip je dominantnější typ. I když přecházel mezi kategoriemi, tak vždycky chtěl být v centru dění. Šéfovat kabině, to mu jde. Martin je tišší typ, nemá sklony něco řídit.

Pojďme nejdřív k němu. Jak byste ho charakterizoval herně?

Martin je velice platný po celém hřišti. Dobře čte hru. Je to velmi dobrý bruslař, hodně poctivý hráč, který dokáže vytvářet šance pro ostatní spoluhráče na ledě. Je velice dobrý i při hře v oslabení.

Překvapilo vás, jak letos Kaut v Pardubicích vylétl?

V tomhle věku se hráč posouvá každým měsícem. Martin hodně zesílil. Výborně mu vyšlo mistrovství světa do dvaceti let. Nabral formu a tu si udržel až dokonce sezony. Ihned dostal výrazně víc prostoru a poradil si s tím. Play off měl opravdu velmi dobré.

Martin Kaut (vpravo) se raduje z gólu se spoluhráčem Davidem Tomáškem.

A výrazně si tím pomohl i na žebříčku letošního draftu NHL. Podle mnohých by neměl chybět v prvním kole. Co myslíte, že pak pro něj bude?

Je to strašně těžké hodnotit. V Americe nemám téměř žádné zkušenosti. Někde by mu mohli dát hned šanci, jinde budou chtít, aby dva roky ještě někde hrál. Hrozně se to odvíjí od toho, v jakém se ocitne týmu. Každý hráč to má ale jinak. Někdo může odejít v sedmnácti letech a bude to skvělá cesta, někdo zůstane v Česku déle a může se v NHL později také prosadit. Jedna ideální formulka na úspěch neexistuje.

A jaké by bylo vaše doporučení?

V Pardubicích určitě teď dostane prostor. Podobný osud ho ale může potkat i v Americe. Těžko posoudit.

A co Filip Zadina?

Zabiják. V útočném pásmu se promění na dravce. Jeho koncovka je už dnes na skvělé úrovni. Má dar na góly, málokdy si nechá šanci uniknout.

Proč Zadina před rokem v Pardubicích prostor nedostal?

To je ohromně složitá otázka. Mladý hráč jako Filip potřebuje vedle sebe na samotném začátku v extralize dva top hráče, něco jako měl Martin Nečas v Kometě. Pardubicím se ale loni vůbec nedařilo. Hráli o záchranu, v tu chvíli se těžko začleňuje talentovaný kluk. Nebyl tady elitní centr, který by mu v takové situaci pomohl. Od začátku jsem to viděl skepticky a říkal jsem mu, že cesta do Kanady pro něj bude v tomhle případě asi nejlepší. I když možná mu ta sezona taky v něčem pomohla, otrkal se psychicky. A nakonec pak každý viděl, jak válel v Kanadě.

Filip Zadina se raduje z gólu v semifinále proti Kanadě na MS juniorů

Neměl jste o něj obavy, že by se tady ten rok mohl zabrzdit?

Hrál za juniorku, v reprezentaci měl těžké zápasy. Kdyby se zranil, je to daleko horší.

Přesto, nepřekvapilo vás, jak velký výkonnostní skok za rok udělal?

Filipovi výrazně vyhovuje hra na malém prostoru. Je moc šikovný, dokáže se s tím vyrovnat. Dostával se tam daleko víc do šancí. Daleko víc tak využíval svoji největší zbraň - elitní střelu. Tu měl dobrou už v mladším dorostu. Fyzicky vždycky převyšoval své spoluhráče, i proto v Kanadě nezapadl do průměru.

Jak moc velký vliv na jeho hokejový vývoj měl jeho otec Marek Zadina, váš bývalý dlouholetý spoluhráč?

Obrovskou. Věnoval se mu od malička. Měl na něj hodně času. Filipa to vždycky bavilo a od začátku dělal věci navíc. Pouhý trénink by k tomu, kde dnes je, nestačil.

A co po něm zdědil?

Myslím že nejvíc po Markovi zdědil touhu vyhrávat. Oba dva hrozně neradi prohrávají. Marek i Filip jsou hodně emotivní jedinci, to mají společné.

Českému hokeji dlouho chyběl střelec, v čem je Filip jiný?

Je to hrozně individuální. Jsou hráči, kteří se umí tlačit do koncovky, co mají kvalitní střelu. Petr Sýkora v Pardubicích je taky prototyp kanonýra. Viktor Ujčík to taky uměl vždycky vzít na sebe. Střelec musí umět být trochu sobec. A Filip to momentálně také dokáže..