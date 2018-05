Pittsburgh už odklidili z cesty, teď Ovečkina a spol. čeká jejich Nemesis

Jako by Capitals zdolávali hokejový Mount Everest. Před druhým výškovým táborem vždy přišla krize, která znamenala sestup a šanci až v dalším roce.

Letos konečně svěřenci kouče Barryho Trotze proklatý druhý stupeň zvládli a ihned prošli i tím třetím. Těsně pod vrcholem čeká ale ve skvělé formě chytající bývalý brankář Penguins.

„Zase on,“ říkají si Ovečkin, Bäckström a Carlson, trojice, která prožila většinu neúspěšných bitev s Fleurym.

Právě u třiatřicetiletého gólmana byste totiž jen těžko hledali oblíbenějšího soupeře než tým z hlavního města. Zvláště v play off je trojnásobný vítěz Stanley Cupu pro Capitals zatím nepřekonatelnou překážkou. Když Washington ve vyřazovacích bojích narazil na Pittsburgh s Fleurym v brance, vždy skončil.

VIDEO: Fleury zneškodnil velkou šanci Alexandra Ovečkina

Nejčerstvější vzpomínky jsou na loňskou sezonu. To o postupujícím mezi oběma kluby rozhodl již „tradičně“ v druhém kole až sedmý zápas. V něm Fleury zářil, vychytal čisté konto a Penguins po vítězství 2:0 směřovali k dalšímu Stanley Cupu.

Přitom Fleuryho čísla proti Capitals mají do brankářské dokonalosti daleko. Ve 14 odchytaných zápasech proti nim má frankofonní Kanaďan úspěšnost zákroků těsně nad 90 procent a téměř tři (2,86) obdržené branky na zápas. Rozhodující jsou však vítězství a postupy. V nich Fleury nezná proti Capitals pocit smutku.

Nenaruší dominanci ani v dresu Vegas?

Rozšiřovací draft poslal v létě dlouholetou hvězdu Penguins do Las Vegas. V něm píše Fleury se svými spoluhráči historický příběh. S podceňovaným týmem dokráčel až do finále. A do Washingtonu posílá sebevědomý vzkaz: Jsem v životní formě.

„Opravdu věřím, že pozitivním lidem to život vrátí a Marc-Andre je toho důkazem. V Las Vegas dostal druhou šanci a využil ji. Nakazil spoluhráče touhou po úspěchu a vírou v sebe sama,“ popisuje Fleuryho jeho dlouholetý kouč v mládežnických kategoriích Pascal Vincent.

A právě jeho dřívější svěřenec je s průměrem 1,68 obdržené branky na zápas zatím hlavním adeptem na cenu pro nejlepšího hráče letošního play off.

To z historického hlediska pro Capitals rozhodně není dobrá zpráva.

Nebo se podaří Ovečkinovi a spol. „setnout hlavu“ poslednímu protivníkovi a zdolat definitivně hokejový Everest?