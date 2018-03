Bizarní gól v NHL. Brankář Caroliny zavezl puk zaseknutý v brusli za čáru

Vše odstartovalo nevinným stříleným nahozením arizonského obránce Alexe Goligovského. Zkušený bek ihned po buly na nic nečekal a poslal puk za branku soupeře. Ani v nejbarvitějších snech by ho zřejmě nenapadlo, že z takového nahození může padnout gól.

A vida.

Pro nastřelený puk si dojel gólman Ward za branku.

Zničehonic se však neposedný kotouč ztratil z dohledu, proto raději aby předešel případné chybě, zajel rychle zpátky do brankoviště. I rozhodčí za brankou ztratil puk z dohledu a zapískal.

Až český čárový rozhodčí Libor Suchánek pomohl vyřešit problém „kuriózní ztráty“ a vyndal Wardovi puk z pravé brusle. Vítěz Stanley Cupu ze sezony 2005/2006 jen kroutil hlavou.

To ještě netušil, že celou situaci bude muset hlavní rozhodčí přezkoumat na videu. Výsledek? Wardova pravá noha s pukem v brusli se celá dostala za brankovou čáru a nic netušící Goligovski se tak stal střelcem branky na 1:2.

I přes konečnou výhru 6:5 byl hlavní „hrdina“ celého momentu po utkání dost rozladěný. „Nebudu lhát, že jsem v pohodě. Tohle jsem nikdy nezažil. Takhle se zesměšníte, přišlo mi to hodně nefér,“ mrzelo po utkání brankáře, který celou kariéru je věrný Hurricanes.

V NHL padá hodně kuriózních gólů. Podle komentátorů utkání i trenéra Caroliny Billa Peterse takový však nikdy neviděli.

„Byl to jeden z těch okamžiků, kdy jen kroutíte hlavou a říkáte si: Co ještě může přijít,“ lamentoval po utkání kouč, jehož pozice v klubu po další sezoně bez play off je v ohrožení.

Zřejmě nejpodobnější gól padl před více než čtyřmi lety v utkání mezi Buffalem a Arizonou, kdy tehdejší brankářská hvězda Coyotes Mike Smith si přivezl puk do branky schovaný ve výstroji.

Mike Smith a jeho vlastní gól:

Dalšího výjimečného vlastňáka si vstřelil Slovák Jaroslav Halák ještě v dresu St. Louis Blues. Po střele útočníka Detroitu Drew Millera si odpálil hokejkou puk přímo do branky.

Jaroslav Halák trefil vlastní branku:

Čtyřiatřicetiletý Cam Ward se tak zařadil na list smolařů.