MS V HOKEJI

Pak ale ve třetí části znovu udeřila americká superstar Patrick Kane - 2:3, konec nadějí na medaili.



Jak těžké je vychytat světovou hvězdu v takových šancích?

Je to jeden z nejlepších hokejistů na světě. Osobně mě mrzí ten první gól, který jsem měl chytit. Byla to milimetrová střela, i tak jsem ji měl mít. Prokázal svoje kvality, klobouk dolů.

Obě střely byly milimetrové.

Když dostane prostor, tak to dokáže trefit. Je vidět, že je výborný.

Co jste si říkal za stavu 0:2, věřil jste v obrat?

Určitě jsem věřil, že se můžeme vrátit do zápasu, i když to je hodně nepříjemné. Připravovali jsme se na tenhle zápas měsíce a týdny, takže bylo hodně nepříjemné, když tečete po první třetině 0:2. Zároveň jsme to tady ale na turnaji zažili a věřil jsem, že se dokážeme vrátit.

Po brance na 2:2 se hra hodně vyrovnala.

O to je to víc bolestivý, že jsme byli kousek. Na druhou stranu je lepší, když prohrajete po boji, než když vás někdo přejede.

V čem byli Američané lepší?

Těžko říct, měli dobrý drajv do brány. Byly tam velké skrumáže, v tom byla jejich síla. Bylo to ale hodně vyrovnané.

Proti čtvrtfinále na olympijských hrách to bylo asi výrazně větší tempo, že?

Jistě, i ti hráči jsou zvyklí na jiný styl hokeje a víc to rvou do brány. Umějí dobře clonit, tečovat.

VIDEO: Nemáme se za co stydět, říká obránce Gudas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak hodnotíte celý šampionát?

Nejvíc budu vzpomínat na skvělou partu, byli tu mladší kluci, čerstvá krev. Bylo to super. Je to déjà vu z loňska, zase jsme nepřekročili to čtvrtfinále. Hrozně nás to mrzí.

Bolí to o to víc, že je to pro vás potřetí za sebou?

Je to hodně nepříjemné. Víme o tom, že před námi byla generace, která většinou přes čtvrtfinále postupovala a většinou hrála o zlato. Bohužel teď jsou trošku jiné časy. Musíme se snažit bojovat každý rok a budeme pro to dělat úplně všechno.

Jdete po sezoně hrát do NHL. Ukázal vám tenhle zápas něco navíc?

Je tam větší drajv do brány a hrají tam nejlepší hráči na světě. Myslím, že budu muset ještě hodně máknout.