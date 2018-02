Rekordní sérii proher vyřešilo pivo, teď „česká“ Philadelphie udivuje NHL

Co stojí za tak velkým obratem podceňovaného týmu?



Stačilo pivo a dlouho ztracená forma byla zpět. „Zkrátka jsme si museli říct pár věcí z očí do očí, došlo na pár piv,“ vysvětloval novinářům v Calgary zkraje prosince kapitán týmu Claude Giroux.

Už se na to nemohli dívat. Prohra následovala prohru. Trojzápasový trip po západní Kanadě proto pro utrápenou partu přišel vhod. „Na co jsme sáhli, se proměnilo v ..., už musel přijít zlom. Od té doby jsme jeden z nejlepších týmů v NHL,“ vzpomínal před týdnem Voráček v rozhovoru pro Sportsnet.ca.

Rozlícení fanoušci Flyers chtěli hlavu kouče Dave Hakstola, generální manažer Ron Hextall ho i přes tragickou formu ale k překvapení všech podržel.

Jak se teď zdá, dobře udělal. Trpělivost přinesla výsledky. Bývalý dlouholetý univerzitní trenér rozložil hlavní palebnou sílu do více útoků. Posunul Voráčka do druhé lajny a Philadelphia se rychle zařadila k nejofenzivnějším týmům ligy.

„Po letech nehraji s Girouxem. Nejprve to byla trochu změna, ale šlape nám to. První útok dělá body, my se v druhém přidali. Navíc nám fungují přesilovky, tam se projeví naše sehranost,“ vysvětluje Voráček, který s kamarádem Girouxem patří do osmičky nejlépe bodujících hráčů v přesilových hrách.

Ruský talent a Mrázek jako záchrana

Za znovuzrozením Flyers ale tentokrát nestojí pouze duo dvou klubových hvězd. Za tahouny jsou i jiní. Z dříve defenzivního centra Seana Couturiera se stal letos jeden z nejlepších středních útočníků v soutěži. Výrazné zlepšení zaznamenali i stále mladí Travis Konecny a Ivan Provorov - právě z ruského beka je hlavní pilíř obrany.

Čtyři Češi v kádru aneb enkláva ve Philadelphii Radko Gudas

Petr Mrázek

Michal Neuvirth

Jakub Voráček

„Provy se společně s Shaynem (Gostisbeherem) řadí k nejlepším bekům soutěže. Je neuvěřitelné, že v 21 letech dokáže hrát v utkání víc než 25 minut proti nejlepším hráčům soupeře. I přes jeho malé zkušenosti se na něj můžeme za každé situace spolehnout,“ chválí Hakstol ruského svěřence.

„Philadelphia je pro mě největším překvapením soutěže, snad ještě větší než Vegas,“ říká uznávaný hokejový expert John Shannon a ihned vysvětluje: „Dvě dekády trpí fanoušci Flyers na slabé brankáře. Teď se zdá, že Hextall tenhle problém dokázal konečně vyřešit.“

Při zranění jedničky Briana Elliotta a českého brankáře Michala Neuvirtha vůdce klubu nelenil a sáhl do Detroitu po Petru Mrázkovi.

Podívejte se na sestřih duelu Philadelphia vs. Montreal:

„Skvělý tah. Elliott s Neuvirthem po zranění budou pod tlakem. Mrázek ví, že teď se musí ukázat,“ přibližuje Shannon.



A zatím se mu to daří. Ve třech utkáních vychytal tři výhry, jedno čisté konto a skvěle zastupuje oba zraněné brankáře. „Ihned po svém příchodu je pro nás posilou, ví, o co hraje,“ jakoby Hextall naznačoval fakt, že Mrázkovi po sezoně končí stávající smlouva a právě teď bojuje o další budoucnost v NHL.

„Pomáhá nám a i díky němu se dostáváme na čelo divize,“ chválí Voráček nového českého parťáka a s úsměvem dodává: „To by před třemi měsíci jen málokdo čekal...“