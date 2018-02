Gólman Slavie vynuloval Jágra: Jsem zvědav, co řekne o úrovni první ligy

„Splnění snu. Pořád je to neskutečný hráč, hraje s rozvahou,“ líčil pak Frodl.

Dominiku, takhle plný Eden tu dlouho nebyl. Kolik se vám ozvalo zájemců o lístky?

Kdybych jen mohl, tak rozdám 250 lístků i víc. Všichni chtěli, tak jsem sehnal rodině a lidem z blízkého okolí. Ti, co se ozvali po několika letech, měli bohužel smůlu.

Týden dopředu bylo jasné, že bude vyprodáno. Lidé se mačkali na tribuně na stání, aby vůbec viděli na led. Oba kotle plné k prasknutí. Jak se v takové atmosféře hraje?

To je svátek, když přijde takové množství lidí, tady v naší plechárně stačí třeba dva tisíce a hned je tu neskutečná atmosféra. Každý hokejista vám řekne, že se hraje nejlíp, když je vyprodáno. Snad se diváci ve větším počtu objeví i příště.

Dvě třetiny jste byli lepším týmem. Co se stalo v té poslední?

Pět minut před koncem jsme vedli 1:0, všechno směřovalo k tomu, že si půjdeme pro tři body, bohužel jsme dostali dva smolné góly. První šel od ucha Jirky Drtiny, druhý si Martin Šagát po odrazu od betonu dovezl do brány. Bylo to smolné, ale proti tomu, jak jsme odehráli poslední tři, čtyři zápasy, to byl tentokrát výborný výkon.

Slavia už od listopadu střídá série výher a série proher, čím to je?

V kabině nad tím přemýšlíme všichni. Umíme vyhrát sedm zápasů v kuse a pak zase čtyři, jako teď, prohrát. Ale jde hlavně o to, jakým způsobem. Ty předchozí utkání jsme odevzdali a nebyli jsme zrovna rovnocenným soupeřem. Kdybychom hráli tak dobře jako proti Kladnu, určitě těch výher bylo víc.

Co říct k Jaromíru Jágrovi? Jak to jméno rezonovalo v šatně před zápasem?

Nic neskrývám. Jágr je lákadlo, idol všech hráčů. A mě třeba v životě nenapadlo, že bych si proti němu mohl zahrát a samozřejmě jsem se moc těšil a hned proti němu přišel první zákrok. Kladno jelo dva na jednoho, tak jsem se trochu usmíval. Každopádně ten zákrok mi celkem pomohl do dalšího průběhu zápasu, protože poslední dvě utkání, co jsem nastoupil, jsem střídal a vůbec se mi nedařilo. Snad se od tohohle výkonu teď odrazím a dobře se na play-off všichni připravíme.

Byl jste kvůli Jágrovi z utkání víc nervozní, nebo spíš převládalo nadšení z velké příležitosti?

Nějaká nervozita proběhla. Ne, že bych to nějak moc vnímal, ale trochu znát to bylo. Nebudeme si nic nalhávat, je to pro mě zážitek. Jágr je neskutečný hokejista, stále musíte být na ledě ve střehu, protože on tu přihrávku prohodí klidně přes čtyři hráče. Měl jsem štěstí, že po své první šanci už nestřílel. Snažil se šperkovat přihrávky do prázdné brány, a to už jsme s klukama nějak zvládli.

Přitom v druhé třetině se prokličkoval až před branku a málem vás překonal.

Trošku shoda okolností před bránou. Džegr si najednou jednou kličkou prohodil všechny hráče a byl sám přede mnou. Naštěstí jsem proti němu vyjel a on neměl kam vystřelit. Pak už se vrátil jeden z beků a puk odpálil. Stále je vidět, jak neskutečné věci dokáže. Sice ta top forma, co míval před pěti lety, už to asi není, ale pořád je to neskutečný hráč. Tady bude dominovat.

Jak vnímáte jako hráči, že jeho příchodem se o první lize najednou daleko víc píše a o play-off bude větší zájem?

Pro nás je to skvělé. Byl jsem zrovna v Hradci Králové na střídavé starty, když se Jágrův příchod do Kladna oznámil. Kluci hned dělali legraci, že extraliga tu teď rázem je až druhá nejsledovanější soutěž a že se do Slavie budu vracet do lepšího. Je to plus a taková persona může určitě přitáhnout lidi. Škoda, že je konec sezony, protože kam Kladno přijede, tam bude mít vyprodáno. Jsem hodně zvědavý, co Jágr řekne o úrovni téhle ligy.

Narážíte na to, že do kvality první ligy se hodně lidí v posledních letech strefovalo, že postrádá vyšší úroveň?

Přesně, on to není takový pouťák, jak někteří lidé vykládají. Jágr s Nedvědem sice dominovali, ale to se nedá moc srovnávat. Ten zápas vybočoval. Kdyby tady šel Pavel Nedvěd hrát druhou fotbalovou ligu, tak tam taky bude nejlepší.