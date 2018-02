Výbuch na Spartě: Nevím, jestli na to vůbec máme, lamentoval Výborný

„Znovu rozhodly individuální chyby. Nevím, jestli už máme hráčům začít řezat hlavy,“ rozběsnil se po zápase hlavní kouč a legenda Sparty v jedné osobě František Výborný.



Trenére, co dnes chybělo?

Děláme pro to maximum. Teď jsme 14 dní trénovali, připravovali se na důležitý zápas, a pak se stane tohle. Individuální chyby. Nevím, jestli máme hráčům už řezat hlavy, nebo co by tak pomohlo...

Jak velké to je zklamání?

Já už jsme zklamaný měsíc a půl. Je to špatný.

Co s tím?

Mění se trenéři, přicházeli noví hráči, dělá se proto maximum. Na poslední chvíli přijeli hráči z olympiády. Teď od nich všichni čekají, jak to budou rozhodovat. Jak to tady bude Michal Řepík dávat do víka. Kluk snahu má, ale nemůže stačit na všechno. Ta samé Kudrna, Ďaloga má navíc angínu. Jsem z toho zklamaný a nevím, jestli na to vůbec máme.

Dá se vůbec ten tým ještě nějak zvednout?

Je to těžké. Byl tu Kála (Jiří Kalous), přišel jsem já, nedávno na pomoc Radim Rulík, ale je to pořád stejné. Nevím, jestli si hráči nevěří. Chybí nám i štěstí. Nechceme se na to vymlouvat, ale i štěstí je někdy potřeba. Na konci jsme tam měli střelu Michálka, někdo to tečoval před brankou. Kdyby to skončilo v brance, tak tady všichni teď skáčeme. Na to se ale nemůžeme vymlouvat.

Uvědomují si hráči, že teď se láme sezona?

Vědí o tom, je to pro nás týden pravdy. Ukáže se, jestli na to máme nebo ne. Těžko se mi dělají analýzy takhle po utkání. Viděl jsem na videu zatím jen inkasované góly. Je však pravdou, že naše hra je prakticky totožná jako před přestávkou.

Občas se zdá, že týmu chybí někdo, kdo by to vyhecoval?

Vždycky jsem na Spartě zažil hráče, co se o to rvali. Střídačka žila, i proto jsem se sem vracel. Věřil jsem, že to zvednu. Je to zatím stejný. Chybí tu Žemličkové, Šrekové, Martincové. Kvalitu máme, ale chybí bojovnost, hlad to urvat.

Jak to vypadá s Jaroslavem Hlinkou, nepomohl by zrovna teď?

Trénoval celou přestávku. Potřebovali jsme však sedmého beka, tak jsme ho do utkání nenominovali a dali přednost mladému klukovi. Nikdo neříká, že nemůže hrát. Uvidíme, kdy ho nasadíme.



Vidíte zlepšení aspoň v něčem?

Bylo, když jsem přišel. Začali jsme dělat body. Pak přišly problémy s brankáři a přicházely domácí porážky. Za hráče to neodehrajete. Ukážete jim to na videu, ale na ledě je to na nich.

Jste překvapeni, jak fanoušci při vás stále stojí?

Ti jsou výborní. Vždycky byli. Pro hráče je to důležité. Ti kdyby se odklonili, tak by to už bylo hodně špatné. Za to jim patří ohromný dík. Chtějí vidět vítězství a góly a to jim nepřinášíme.