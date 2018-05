MS V HOKEJI

Ve skupině A jde do tuhého, Švýcaři potřebují bodovat, jestli chtějí utéct pátému Slovensku a opět se o kousek víc přiblížit jistotě čtvrtfinále.

Naopak Švédi by rádi odskočili dotírajícímu se Rusku, první místo v tabulce by jim mohlo zajistit slabšího soupeře pro čtvrtfinále. Ačkoliv by momentálně dostali Kanadu, je pravděpodobné, že ta ještě přeskočí Dány alespoň na třetí místo.

Švýcarsko Švýcarsko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Genoni (Berra) – Diaz (C), Müller, Fora, Kukan, Untersander, Frick, Josi (A) – Niederreiter, Meier, Corvi – Vermin, Andrighetto, Hofmann – S. Moser, Haas, Baltisberger – Schäppi, Rod, Scherwey (A) – Fiala. Sestavy:

A. Nilsson (Hellberg) – A. Larsson, Ekman-Larsson (A), J. Klingberg (A), H. Lindholm, Wikstrand, E. Gustafsson – Janmark, Rakell, Zibanejad – Backlund (C), Pettersson, Kempe – J. de La Rose, Jo. Larsson, Everberg – Pääjärvi, Hörnqvist, Arvidsson. Přejít na on-line reportáž

.