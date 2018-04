Washingtone, ber to v klidu! Jak ale? Ovečkinova parta znovu v pasti

dnes 13:07

Zoufalí fanoušci Washingtonu opouští milovanou Capital One arénu a na rozloučenou jim místní DJ vyhrává hit od skupiny The Eagles - Take it easy (Ber to v klidu). Jak už typický dubnový pohled... Parta kolem kapitána Alexandra Ovečkina zatím nezvládá první kolo play off hokejové NHL a po domácích zápasech prohrává v sérii s Columbusem už 0:2.

Pro Capitals tohle není neznámé prostředí. Rok co rok mužstvo z hlavního města patří v základní části k nejlepším celkům. Začátkem dubna jako by ale vše přestalo fungovat. Chyby v obraně, nejistota v brankovišti a svěřenci kouče Barryho Trotze jsou opět v nesnázích.

„Je to hrozně těžké. Měli jsme příležitost to dnes rychle ukončit a promarnili jsme ji. Frustrující. Hráli jsme dobře, ale opět nevyhráli,“ odpovídal po utkání, které skončilo 4:5 po prodloužení z pohledu domácích, smutný kapitán Alexandr Ovečkin. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii A to vysvětlujte něco o frustraci příznivcům Capitals. Právě oni desetkrát za posledních jedenáct let sledovali borce v rudých dresech bojovat ve vyřazovacích bojích. Často v roli velkého favorita a devětkrát z toho bylo hořké zklamání. Capitals ani v jednom případě nedokázali postoupit dál než do druhého kola. Ani na podesáté to zatím nevypadá lépe. „Chyby v koncentraci. V obou zápasech jsme vedli o dvě branky a oba ztratili,“ lamentoval po utkání nejlepší bek domácích John Carlson. U Capitals tohle už není náhoda. Každý rok narazí na zeď, kterou nedokážou prorazit. Je jedno, jestli měla v minulosti na zádech jmenovku Halák, Lundqvist, Fleury, Murray či tentokrát Bobrovskij. Výsledek je vždycky stejný - kolaps Ovečkinovy party. Ruský fantom Sergej Bobrovskij v brance Blue Jackets v druhém utkání čelil celkem 58 střelám. Za svá záda pustil pouze čtyři a byl hlavním důvodem, proč si Columbus domů odvezl další vítězství v prodloužení. Gólmanské duo na druhé straně (Grubauer - Holtby) čelilo pouze třiceti pokusům. Pět však skončilo radostí hráčů Columbusu. VIDEO: Washington nezvládl ani druhé domácí utkání v letošním play off „Rozchytali jsme ho. V přesilovkách se nám daří, ale při hře pět na pět se trápíme, spalujeme obrovské šance,“ rozebíral důvody prohry Ovečkin, střelec dvou branek domácích.

Právě ruská hvězda je často označovaná za největšího viníka hokejových zklamání v hlavním městě Ameriky. Kritiky neutiší ani Ovečkinovy velmi slušné statistiky v play off, když má téměř bod na zápas. Týmový úspěch mu ale stále chybí. A zatím se zdá, že ani letos se na tom nic nezmění. Ale ber to v klidu, Washingtone...