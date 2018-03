Nečekaný pardubický hrdina: Třinci vadí tvrdá hra a chybí bojovníci

„Už vím, že když dostanu prostor, tak můžu patřit ke klíčovým hráčům,“ říká sebevědomě plzeňský odchovanec, jenž většinu sezony strávil ve čtvrtém útoku pardubického týmu.

Nejste z toho až zaražený, jak se vám v play off zatím střelecky daří?

Začal jsem tradičně ve čtvrté lajně, takže jsem příliš nepočítal, že bych mohl dostat takový prostor. Povedl se mi hned můj první zápas play off v životě a od toho se to začalo odvíjet.

Jste teď pro Pardubice osudový střelec? Dal jste vítězný gól proti Liberci v základní části, který znamenal nakonec přímý postup do play off na úkor Severočechů, teď řádíte proti Třinci.

S Libercem jsme měli vzájemnou bilanci stejnou. A tenhle gól nakonec o všem rozhodl. Možná mi to taky trochu pomohlo. V tu chvíli se to zlomilo. Navíc jsem se prosadil proti velkému kamarádovi Romanu Willovi, dodalo mi to pohodu. Teď přišel vítězný gól i v play off. Takové vždycky udělají největší radost.

Vnímáte rozdíl pouze v sebevědomí?

Největší. Začal jsem si víc věřit. Každý gól ohromně pomáhá. Vyčistil jsem si hlavu, přestal řešit věci, které těžko ovlivním. Přestal jsem se stresovat zbytečnostmi. Začal jsem hrát s Tomasem (David Tomášek), s kterým si hodně rozumím po lidské stránce. Ta komunikace na ledě je také hodně důležitá. Bohužel v sezoně jsme si spolu téměř nezahráli, jsem rád, že teď to takhle vyšlo.

Jak bylo těžké přesvědčit přísného trenéra Miloše Holaně, aby vám dal šanci v prvních dvou řadách?

Jednoduché to nebylo. Máme tady kvalitní zkušené hráče, kteří rozhodovali zápasy na přesilovkách. Teď mi hodně pomohl první zápas. Jsem poctivý hráč, bojuji o každý puk a to zřejmě rozhodlo.

S Davidem Tomáškem a Tomášem Rolinkem vám to teď funguje, v čem je vaše síla?

Já s Rolasem jsme takoví bojovníci. Nic nevypustíme, jsme silní na puku. Chodíme do branky a Tomas je hrozně šikovný hráč, dává nám přihrávky do skvělých pozic.

Nesmysl nás mít za odpadlíky!

Popište, co je největší rozdíl v Pardubicích oproti loňské sezoně.

Je to klišé, ale hlavní rozdíl je v partě. Opravdu fungujeme jako jedna rodina. Máme tady velkou řadu bojovníků. Tohle Třinec tolik nemá, je tam hodně šikovných, menších hráčů, ale nemají rádi, když se jim hraje do těla. Občas se zbytečně vztekají a to nám hraje do karet.

Ve svém středu máte hráče, kteří v minulosti působili v Třinci - Rostislav Marosz a Marek Trončinský. Přidávají vám extra motivaci?

Oba kluci to tam znají, pro ně je to specifická série. Navíc před jejím začátkem jsme četli v kabině články, jak jsme tým odpadlíků. Tohle slouží jako motivace, když vás nesmyslně někdo označí za odpadlíky. Nedávalo to absolutně smysl. Hledali pouze nějakou bombu. Tohle nás zdravě naštvalo. Vlastně nám to i pomohlo.

Co říct k Marku Trončinskému? Velký talent, u kterého je někdy problém s koncentrací na hokej. Letos ale hlavně v ofenzivě září.

Pro mě je to na ledě nejchytřejší hráč, s kterým jsem kdy hrál. Všechno vidí dopředu, perfektně předvídá hru. Umí výborně nahrát, má velký přehled. Hlavu má pořád nahoře. Je nastavený tak, že hokej je pro něj hlavně zábava, dovolí si hrozně moc za každé situace. Má velké sebevědomí.

Říkal jste, že je to pro vás první play off v životě. Cítíte, že mezi některými hráči už se tvoří osobní averze?

První dva zápasy ještě byly normální. Teď už se to začíná hrotit. Hráli jsme jim do těla a to se jim přestalo líbit. Narážíte pořád na stejné hráče, už dochází k potyčkám. Pár hráčů občas přifilmuje nějaký ten zákrok a z toho vždycky vyplynou velké emoce. Musíme si na to dávat pozor.

V týmu máte několik Kanaďanů, ti na soupeře asi hodně platí, že?

Bezpochyby. Ti kluci jsou na takový hokej zvyklí od první třídy. Libují si v tom. Je to naše velká výhoda. Když někoho ze soupeře trefí, tak je klid. Mají respekt. Pro nás dobře, že takové hráče Třinec nemá.

Hrajete i o svoji budoucnost, vnímá to hráč během play off?

Snažím se na to hlavně nemyslet. Samozřejmě si uvědomuji, že hraji i za sebe, to však řeší můj agent. Play off je hodně sledované, chci hlavně pomoci týmu k výhrám. Možná jsem některé lidi překvapil. Vím však, že v sobě mám kvality, že i teď můžu patřit ke klíčovým hráčům, když dostanu prostor.