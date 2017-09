Cíl na dohled. Kdo z nadějných Čechů konečně vtrhne do NHL?

Setrváš v týmu, nebo končíš. Raduješ se, či smutníš. Jiná možnost není. Stovka hráčů po celé NHL v druhé polovině září bojuje o svůj sen. Nakouknout mezi elitu.

Mezi těmito borci na hraně bojují o šanci více než tři desítky Čechů.

Mladíci jako Libor Hájek, Václav Karabáček, Vojtěch Budík a tucet dalších tuší, že jejich naděje si vyzkoušet od října velkou show není příliš velká. V kempu se chtějí hlavně ukázat, předvést klubovému vedení, jaký za rok udělali pokrok. Většinou je pak manažeři pošlou dolů s výzvou: makej dál a šance brzy přijde.

Druhá početná skupinka (zkušenějších) českých hráčů, která bojuje o své místo mezi elitou, dává o sobě v přípravě vědět.

Jakub Vrána při své premiéře v NHL

Jakub Vrána, 21 let (Washington)

Od mládežnických let ukazoval cit střelce. Přesná tvrdá rána, dobré bruslení i vysoké postavení na draftu. Ideální předpoklady pro rychlý start mezi elitou. Vrána měl ale v posledních letech smůlu, že Capitals měli mezi útočníky obrovský přetlak. Od první řady po čtvrtou překypoval kádr kvalitou. V minulé sezoně sice český útočník dostal příležitost na 21 zápasů, víc mu však nebylo dopřáno. Po letním „výprodeji“ ve Washingtonu má Vrána životní šanci. Na tréninku nastupuje dokonce v prvním útoku vedle Kuzněcova a Ovečkina. Proti Montrealu zaznamenal gól. Nastal čas pálit mezi elitou!

Jan Rutta (vlevo) z Chicaga.

Jan Rutta, 27 (Chicago)

Trpělivost růže přináší. Dlouholetý obránce extraligového Chomutova se dočkal. Po letech výborných výkonů v severočeském klubu přišla velká šance. Obránci s dobrým bruslením a kvalitní střelou jsou pořád nedostatkové zboží. Rutta je navíc levný. O místo v sestavě Blackhawks ho čeká boj. Klubové vedení na kemp pozvalo ostříleného Codyho Fransona. Kouč Quenneville ale Ruttu několikrát chválil. V utkání s Columbusem byl český bek jedním z nejvytěžovanějších hráčů Blackhawks. Je však možné, že dobré Ruttovy výkony by mohly znamenat místo na tribuně pro krajana Michala Kempného.

Útočník Tomáš Hyka

Tomáš Hyka, 24, Tomáš Nosek, 25 (Las Vegas)

Oba útočníci mají velkou šanci se prodrat do nově vznikajícího týmu. Exboleslavský Hyka se už na kempu třikrát trefil. Skvělý bruslař je zatím pro trenéra Gallanta velkým překvapením. Nosek zas za roky na farmě Red Wings v Grand Rapids se skvěle aklimatizoval na zámořský hokej. Bojovník s dobrým bruslením dokáže nastupovat v jakékoliv řadě. Nebezpečný je i na oslabení. Golden Knights navíc o něj hodně stáli, když si jej stáhli z Detroitu v rozšiřovacím draftu NHL. Kouč Gallant má z čeho vybírat, čeští útočníci ale mají velkou šanci.

Martin Frk

Martin Frk, 23 (Detroit)

Teď, nebo nikdy. Frkovy roky na farmě se zdají už jako věčnost. Rok co rok patřil v Grand Rapids k nejproduktivnějším útočníkům. V posledních dvou sezonách atakoval třicetigólovou hranici a na jaře pomohl svému týmu k slavnému Calder Cupu. Vstupenka k Red Wings ale nikdy nepřišla. NHL si vyzkoušel pouze ve dvou utkáních v dresu Caroliny. Detroit si ho pak opět stáhl zpět. Sestava slavného klubu na papíře působí jako jedna z nejslabších v celé soutěži. To je velká šance pro útočníka s ďábelskou střelou. Dostane ji konečně?

Obránce Jakub Jeřábek

Jakub Jeřábek, 26 (Montreal)

Po odchodu Andreje Markova a Nathana Beaulieua vznikla v Montrealu mezi beky hrající na levou stranu velká mezera. Teď je na Jeřábkovi, aby zaujal. V prvním přípravném utkání proti Capitals vypadal dobře. Zaznamenal dokonce nahrávku při brance útočníka Hudona. Na kempu Canadiens je velké množství obránců. Většina z nich má na rozdíl od bývalého beka Plzně vetší zkušenosti se zámořským hokejem. Švýcar Streit je však jen nouzovým řešením a Davidson a Morrow často chybují. Pokud Jeřábek začne na farmě, jeho povolání do NHL však přijde brzy.

Radim Šimek.

Radim Šimek, 24 (San Jose)

Nejlepší obránce extraligy v posledních dvou sezonách? Proti tomu nejde moc namítat. Ofenzivní bek je jako dělaný pro hokej v NHL. Hlava nahoře, dobrá střela, nízko těžiště. Blázen do trénování, jenž nikdy nemá dost. Jeho ofenzivní schopnosti by se mohly San Jose hodit. V Sharks navíc není mezi beky až tak velká konkurence. Dá se předpokládat, že exliberecký bek by se měl prodrat mezi top šest beků kalifornského klubu. Vedle hvězdného Brenta Burnse to asi hned nebude, ale Dillona s Braunem by v sestavě přeskočit mohl.

Martin Nečas

Martin Nečas, Filip Chytil, 18 (Carolina, New York Rangers)

Oba mladíci jsou v podobné situaci. Vybráni v letošním prvním kole draftu. U obou se čeká, že minimálně ještě rok stráví v Česku. Nečas potáhne Kometu za obhajobou a Chytil ve Zlíně poroste na pozici prvního centra. Oba nováčci ale zatím hlasitě naznačují: neposílejte nás zpět. Nečas na turnaji nováčků zaujal. Vysloužil si chválu i od generálního manažera Hurricanes Rona Francise. Chytil se v Rangers prosadil i střelecky. Utkání s New Jersey Devils rozhodl pohotovou střelou v prodloužení. Jeho neskrývaná radost naznačila, jak moc by chtěl zůstat v New Yorku. „Co se týče chytrosti na ledě, toho kluka není už téměř čemu učit,“ vysekl mladíkovi poklonu Nor Mats Zuccarello. Rangers navíc po výměně Derek Stepan zas nemají tolik centrů.