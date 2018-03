Když člověk přestane věřit, tak předem prohrál, burcuje Bartošák

„Když člověk přestane věřit, může to rovnou zabalit. Když tam vletíme a jeden zápas urveme, tak ta série může vypadat úplně jinak,“ věří Bartošák.

O střídání jste si řekl sám, nebo to byl trenérský tah?

Nevím, jestli to trenéři měli v plánu, ale já jsem sám řekl, že bych chtěl z toho zápasu odejít, protože na zítřek (neděli) se musím taky nějak připravit. Taky to mohlo dodat týmu nějaký náboj do dalších třetin. Bohužel jsme hned dostali gól z přesilovky, takže nevím, jak moc to pomohlo, ale bylo to moje rozhodnutí.

Cítil jste, že vám zápas nesedl?

Možná to bude znít blbě, ale já jsem se před zápasem cítil strašně dobře, i prvních pár zákroků jsem měl docela na jistotu. Říkal jsem si, že dneska to půjde, ale pak mi bohužel prošla jedna dorážka, druhá dorážka. U třetího gólu jsem čekal, že bude střílet, a on si to potáhl do strany, měl na to strašně moc času. Spíš si myslím, že jim první třetina abnormálně sedla, než že by mi to nesedlo.

Brněnští hokejisté slaví branku do sítě Vítkovic během čtvrtfinále play off.

Dva góly jste dostal z dorážek. Byl jste naštvaný na spoluhráče, že před vámi nechali Kometě tolik prostoru?

Naštvaný člověk nemůže být. Kolikrát jsem já udělal chybu, i v téhle sérii jsem udělal několik chyb, kdy mě kluci zachránili. My tam jsme jeden pro druhého. Když udělají chybu, jsem tam proto, abych to zachránil, a naopak. Proto je to nazváno týmový sport. Každý dělá chyby a není důvod být na někoho naštvaný. Kolikrát mohli být naštvaní oni na mě a nebyli.

Ale musí vás štvát, že jste ztratili zápas, který jste nutně potřebovali vyhrát...

Nutně jsme potřebovali vyhrát úplně každý zápas. Nechtěli jsme prohrát ani jeden. Skousává se to těžko, ale vyhrát se musí čtyři, takže furt nějaká šance je. Stává se to málo, ale už jsem byl v životě součástí toho, kdy se série z 0:3 otočila na 4:3. Vím, že to jde. Neříkám, že se to nutně stane, ale když člověk přestane věřit, tak už předem prohrál.

Kdy se vám takový obrat povedl?

Když jsme vypadli v prvním kole na farmě a povolali nás nahoru do LA, tak jsme jako náhradníci byli součástí týmu, který se San Jose tekl 0:3 a vyhrál 4:3. Takže možné to je. Samozřejmě musíme vyhrát nedělní zápas, abychom sérii minimálně vrátili do Ostravy pro naše fanoušky. Od toho se musíme odrazit. Říká se to blbě, ale teď už nemáme co ztratit. Když se nám to v neděli povede, bude to i velký bonus pro sebevědomí všech hráčů.

Čím to chce začít?

Musíme si v kabině něco říct a vrátit se k tomu, co nás zdobilo celou sezonu. Celou sezonu jsme byli nepříjemný tým, proti kterému nikdo nechtěl hrát, a myslím, že to teď v play off nejsme. Když se k tomu vrátíme a podaří se nám šoupnout nějaké góly, tak si myslím, že i Kometa znervózní. Bude to chtít urvat před vlastními fanoušky a může jim v hlavě ležet, že by se museli vrátit zpět do Ostravy. Nevím, čím přesně začít, ale hlavně se musíme vrátit ke hře, co nás celou sezonu zdobila.