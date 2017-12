Čeští hokejisté se sešli v Praze, zatím bez hráčů z Kontinentální ligy

Do týmu se pro trénink navíc zařadila čtveřice hráčů Plzně - brankář Miroslav Svoboda, obránce Michal Moravčík a útočníci Miroslav Indrák a David Stach. „Jak se kumulovaly omluvenky, tak jsme potřebovali někoho do tréninku. Vzali jsme si na takový sparing hráče z Plzně a z něj se třeba může stát i účast na turnaji,“ uvedl Jandač.

Sáhnout musel k nebývalému počtu změn. Počítat oproti původní nominaci na turnaji nemůže s obráncem Jakubem Nakládalem z Jaroslavle a útočníky Romanem Červenkou z Fribourgu, Milanem Gulašem z Plzně, Jakubem Klepišem z Mladé Boleslavi, Robertem Kousalem z Davosu a Tomášem Filippim z Magnitogorsku.

Jejich místa zaujali zadák Adam Polášek ze Soči a útočníci Jan Kovář z Magnitogorsku, Jakub Lev z Vítkovic, Lukáš Radil ze Spartaku Moskva, Michal Řepík ze Slovanu Bratislava a Petr Holík z Mladé Boleslavi. „Něco jsem věděl už dopředu, pak se to kumulovalo až během včerejška a dneška. Ale není to poprvé,“ uvedl Jandač. Komplikace se skládáním nejen tréninkové sestavy, ale i té pro středeční úvodní duel v pražské O2 areně s Finskem mu zkomplikovala i KHL. „Nechci to nějak moc rozebírat. Faktem je, že dneska ještě nějací nominovaní hráči hrajou. Kluby je neuvolnily. Kdyby ti hráči šli proti klubu, tak je to třeba i o vypovězení smlouvy, takže jsme nechtěli kvůli těm klukům jít do konfliktu,“ uvedl Jandač.

Klubové povinnosti v KHL si ještě dnes plní brankář Pavel Francouz z Čeljabinsku, Dominik Furch z Omsku, obránci Polášek, Ondřej Vitásek z Chanty-Mansisjku a Vojtěch Mozík s útočníkem Romanem Horákem z Podolsku, další forvardi Kovář, Radil a Jiří Sekáč z Kazaně.

K dispozici nebudou ani na úterní dopolední trénink. „Uvažovali jsme, že bychom ho posunuli, ale přílety jsou různé. Rozhodli jsme se, že jim necháme volno, ať si odpočinou. Pokud by to nebylo úplně nutné, tak by tito ve středu nenastoupili a jeli až na turnaj do Ruska,“ uvedl Jandač.

Původně chtěl plánoval pro některé prověřené hráče pauzu. „Chtěli jsme vidět nějaké další kluky, ale po těch omluvenkách jsme oslovili ty kluky, kterým jsme chtěli dát volno. To se týká Lukáše Radila a Honzy Kováře. Radil by možná hrál jen zápas ve středu a pak už by do Ruska nejel. Ale uvidíme,“ uvedl Jandač.

O nasazení brankáře pro středeční zápas se také bude ještě rozhodovat. „Někdo z trojice Bartošák, Furch, Francouz nastoupí. Počkáme na ty kluky, v jakém stavu přijedou,“ doplnil Jandač.

V současné situaci ho jen potěšilo, že má v týmu všechny zkušené navrátilce do národního týmu po delší době - obránce Zbyňka Michálka ze Sparty i Ondřeje Němce s útočníkem Martinem Eratem z Komety Brno. „Chceme je vidět. Ti kluci mají výkonnost v lize, patří k nejlepším hráčům. S některými jsem byl domluvený, že jim turnaj dám, aby nahodili mezinárodní tempo. Je to přeci jen jiná rychlost a level. Aby nahodili motory a my měli i širší pole výběru pro finální nominaci,“ prohlásil Jandač.

Zraněným a nemocným hráčům se ale podle něj šance na nominaci na olympiádu nezavřela. „Budu muset dát na určitý instinkt, že jsou ti kluci prozkoušení a mají něco odehráno,“ dodal Jandač.