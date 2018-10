Jaškin uhnul mladším a slibnějším. V St. Louis pro něj není místo

Proč o Jaškina náhle nejeví v St. Louis zájem?

Změny v útoku v St. Louis Přišli:

Ryan O’Reilly



Patrick Maroon



David Perron



Tyler Bozak



Jordan Nolan



Brian Flynn



Odešli:

Patrik Berglund



Vladimír Sobotka



Kyle Brodziak



Beau Bennett



Tage Thompson



Wade Megan



Už výše v červenci podepsané smlouvy napovídala, že omský rodák nemá mnoho jistého. Podepsal za 1,1 milionu dolarů. Za takové peníze hrají bouráci ve čtvrté řadě, kteří často bývají na hraně sestavy.

Přesto když Jaškin v srpnu odlétal do USA, umístil na Twitter jasný vzkaz: Zpátky do práce, do St. Louis.

Jenže ambiciózní klub navíc přes léto výrazně zvýšil konkurenci v útočných řadách. Přišel machr Ryan O’Reilly, góly se očekávají od dalších posil Patricka Maroona s Davidem Perronem.

Po operaci kolena se dal do kupy opěvovaný talent Robby Fabbri, byť ho momentálně sužují trable s třísly. A větší prostor má navíc dostat Sammy Blais.

Blais je mladší a slibnější než Jaškin, který nikdy příliš nevyužil mnohdy solidního času na ledě. St. Louis tak v tuto chvíli Blaise upřednostňuje. I za cenu toho, že o českého borce přijde.

Generální manažer Doug Armstrong to jistě nepovažuje za krutý bolehlav. V posledních měsících udělal několik zásadních řezů kádrem a přetrhal vazby s prověřenými a spolehlivými hokejisty.

Nebál se za O’Reillyho do Buffala poslat Vladimíra Sobotku s Patrikem Berglundem.

Jako volného hráče pustil také Kylea Brodziaka. Armstrong zkrátka razantně přebudoval ofenzívu St. Louis a Jaškin může být dalším, kdo odpadne.

Spekuluje se o tom, že by „Dima“ mohl následovat Sobotku do Buffala. Českému fanouškovi se zamlouvá představa, že by Jaškin doplnil podobně jako na letošním mistrovství světa Davidy Krejčího s Pastrňákem. Tentokrát v Bostonu.

Pro St. Louis se stal přebytečným.

Armstrong má v zásobě slušnou perspektivnějších dravců - ať už jde o dvacetiletého Jordana Kyroua nebo o dva roky staršího Ivana Barbaševa.

Jaškin by jistě v St. Louis zvládl roli důrazného dříče ve čtvrté řadě. V té je osvědčený. Jenže jeho konkurenti znamenají větší příslib do budoucna. A tak to syn někdejšího vsetínského tahouna třeba zvládne jinde.

Stále přitom žije naděje, že v NHL prodá více ze svého umu. Tak jako v květnu na světovém šampionátu.