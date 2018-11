U hokejistů St. Louis skončil po další prohře trenér Yeo

Pětačtyřicetiletý Yeo přišel o práci v NHL už jako třetí kouč během listopadu, přitom v základní části minulé sezony nebyl vyhozen ani jeden trenér. Nyní skončil na střídačce Los Angeles před dvěma týdny John Stevens a pár dnů nato Joel Quenneville v Chicagu.

Yeo povýšil do funkce hlavního kouče St. Louis loni v únoru místo Kena Hitchcocka. S klubem si zahrál jedno kolo play off, ale v minulé sezoně mu postup do bojů o Stanley Cup o jediný bod utekl. Nyní se Blues potácejí na dně ligového pořadí a třikrát z posledních čtyř zápasů nedali ani gól.

Dvaapadesátiletý Berube je členem realizačního týmu St. Louis od loňského léta. Předtím vedl farmářský klub v AHL a v elitní lize necelé dvě sezony Philadelphii.