Mládí vpřed! Projekt Dukla funguje skvěle, radují se v Litoměřicích

„Poslední měsíc se zdá, že se trochu zlepšujeme. Máme hodně mladých hráčů, potřebují čas na rozkoukání. Jejich přednosti jsou dravost a entuziasmus, ale pod tlakem vytvářejí chyby, které nás v začátku sezony stály zápasy. Ale učí se, teď už dělají chyb míň,“ chválil litoměřický kouč David Bruk po pondělní derby výhře v Ústí 4:2.

„Do zápasu jsme vstoupili docela dobře, měli jsme ho pod kontrolou až do začátku třetí třetiny, ale když jsme odskočili na 4:0, začali jsme trochu panikařit. Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli.“

Litoměřice jsou druhým rokem v paktu se svazem, působí u nich mladíci z reprezentací. A letos se zdá, že projekt Dukla funguje skvěle.

„Tréninkové podmínky jsou tu nádherné, staráme se o mladé, abychom jim pomohli v přechodu do dospělého hokeje. Já vlastně v kariéře nic jiného nedělal, než že jsem pracoval s mladými. A pracuje se mi s nimi dobře,“ lebedí si Bruk.

Nevadí mu, když musí častěji měnit sestavu, protože úspěšné hráče si kluby z Litoměřic vytahují do extraligy.

„Snažíme se mít tým stabilizovaný a jsme rádi, že se nám to daří. Když se mladý hráč zlepší, stáhne si ho mateřský klub do extraligy, což tým ovlivní. Na druhou stranu je to věc, kvůli které to děláme. Ale nehrajeme pokaždé s jinou sestavou, nasazujeme osm nebo jedenáct mladých, kádr se mění jen mírně.“

Kvůli produktivitě i jinému pohledu na hokej Litoměřice vzaly finského útočníka Markuse Korkiakoskiho, nasbíral už 19 bodů (5+14). „Jsem stará škola a myslím, že cizinec je povinný bodovat. A jestli to nedělá, zabírá místo našemu hráči.“

Stálicemi Stadionu jsou útočník Jan Kloz či bek Aleš Pavlas, hlavně oni dirigují smečku mladíků. „Když vidím, jak pracují, jaké mají zkušenosti a dovednosti, určitě je co se od nich učit. A mladí se snaží. Nechci být prorok, ale věřím, že všech jedenáct hráčů má šanci dostat se do extraligy.“