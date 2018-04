Ve Varech nesmutní. Můžeme oslavovat doma, hledá pozitiva Balán

Ani výhra nad Kladnem 3:0 nakonec Energii jistotu nepřinesla, nesmí ale věšet hlavu. Podle útočníka Stanislava Balána je klíčové, že teď už má jeho tým boj o postup ve své režii a nemusí se spoléhat na pomoc soupeřů. „Smutní nejsme. Máme to ve svých rukách a můžeme oslavovat příští zápas doma,“ říká.

Energie má momentálně na svém kontě 19 bodů a je první. „Ještě pořád nemáme nic jistého. Musíme makat. Potřebujeme bod,“ zdůrazňuje Balán.

Za určitých okolností postoupí Karlovarští i bez bodového zisku, ale spoléhat na to nechtějí. Dobře ví, že stále ještě mohou vypadnout z postupových pozic. To v případě, že další dva zápasy prohraje v normální hrací době a Jihlava s Litvínovem získají stejný počet 19 bodů. V následné minitabulce by pak Západočeši byli třetí. To je vůbec ta nejčernější varianta.

Ta první - nejsvětlejší - byla v úterý zahraná. Kdyby Jihlava vyhrála za tři body v Litvínově, měly by Karlovy Vary postupovou jistotu. Nebylo k tomu až tak daleko, vždyť po 52 odehraných minutách vedla Dukla na severu Čech 2:1. Nakonec však prohrála 2:3 a zůstalo jen to „kdyby“.

„V hlavách to máme a měli jsme. Věděli jsme, že kdyby Jihlava vyhrála za tři body, což vypadalo nadějně, tak to mohlo vyjít. Pořád si to ale můžeme uhrát a to je, jak už jsem říkal, nejlepší. Je to lepší, než kdybychom museli na někoho čekat,“ ví Balán.

Pokud bude hrát Energie stejně pozorně a trpělivě jako v úterý proti Kladnu, nemusí se rozuzlení barážové skupiny bát. Proti Kladnu Energie utkání kontrolovala od začátku a s jistotou vyhrála. Teď potřebuje podobně zahrát i v pátek doma s Litvínovem.

„Věděli jsme, že potřebujeme dát první gól. A když se nám to povede, bude se nám hrát lépe, což se stalo. Jak jsme ho dali, spadlo z nás napětí. Pak přišel druhý a už jsme si dostatečně věřili. Poté už jsme se snažili pomoct si vzadu, abychom zápas uhráli za tři body,“ vrací se k úternímu zápasu dvaatřicetiletý útočník Energie. Proti Kladnu se mimochodem postaral o třetí gól domácích.

Facka z minulého utkání v KV Areně, kdy Energie proti Jihlavě ztratila ve třetí třetině tříbrankové vedení, zkrátka na domácí v duelu s klubem Jaromíra Jágra zafungovala. Další takový zkrat už nechtěli dopustit.

Celé Karlovy Vary se teď společně s hokejovou Energií těší na páteční večer. Po práci, před sebou celý víkend slibující sluníčko a příjemné letní teploty a k tomu navrch oslava návratu do extraligy? To je krásně napsaný scénář. „Určitě je výhoda, že hrajeme opět doma. Budu se opakovat, ale je to jen na nás, což je lepší než čekat na ostatní, jestli nás někdo zachrání,“ uvědomuje si Balán.