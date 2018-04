Voráček? Kdepak, ve Stanley Cupu může zářit spíš Pastrňák a Krejčí

Psal se rok 2011 a David Krejčí se stal prvním českým hokejistou a šestým Evropanem, který vyhrál bodování Stanley Cupu. Nenápadný introvert stejný kousek zopakoval o dvě sezony později. Byla to sláva, ale teprve dnes, s odstupem času, se ukazuje, jak mimořádný počin to byl.

Krejčí, který už má nejlepší léta za sebou, totiž stále patří k největším českým nadějím v nadcházejícím play off. Důvodů je několik, ale především válí za Boston, jenž má ambice i reálnou sílu dokráčet hodně daleko. A také mu chybí výrazný konkurent. Tedy až na spoluhráče Davida Pastrňáka, jenž hraje v možná nejlepší formaci v celé NHL.

„Vylepšil si osobní střelecké maximum a spolu s Marchandem a Bergeronem jsou nepolapitelní,“ říká Václav Prospal, jenž bude z pozice reprezentačního asistenta sérii s Torontem bedlivě sledovat.

Jistě, Boston je v ní favoritem, s play off má mnohem větší zkušenosti, jenže nadšení ve městě nevládne. Klidně se může stát, že dál půjdou Roman Polák s Tomášem Plekancem. I na něm bude hodně záležet, ač jeho role v NHL každým rokem slábne. „Jeho formace bude nejčastěji hlídat právě tu Pastrňákovu. Proto ho brali. Je tam od černé práce,“ ví Prospal.

Úspěch Krejčího zase bude záviset na tom, jestli se stihne uzdravit Rick Nash, kterého Boston získal, aby zúdernil druhou formaci. Pokud se tohle povede, bude to mít mladými hvězdami nabité Toronto složité.

Voráček + Giroux < Crosby + Malkin

Potenciál zazářit má ještě Jakub Voráček, jeho Philadelphia je však v sérii s Pittsburghem jasným outsiderem. Výkony týmu se sice zlepšily, k ryšavému Čechovi se přidal výtečný Claude Giroux, jenž jako první po Eriku Lindrosovi nasbíral rovných 100 bodů, na druhé straně je však obrovská síla v čele s Crosbym a Malkinem.

Penguins patří k hlavním adeptům na titul, otázkou ovšem zůstává, zda u toho bude Dominik Simon. Ten se v průběhu sezony sice usadil v základní sestavě, těsně před koncem základní části z ní však vypadl a je malá naděje, že se to změní. Přednost dostávají Rust s Guentzelem, kteří jsou produktivnější.

„NHL je prostě o bodech a jestliže chceš hrát s Crosbym, tak je musíš sbírat,“ upozorňuje Prospal. Pittsburgh navíc před koncem přestupního termínu získal Dericka Brassarda. „Tenhle kluk je celý život zvyklý hrát prvního druhého centra a tady se musel uskromnit. V Pittsburghu není jednoduché se prosadit.“

Výsledky Philadelphie proto budou záviset na bezchybné obranné práci, což je úkol hlavně pro Radko Gudase, jenž se zklidnil a patří ke klíčovým bekům. A také na gólmanovi. Bohužel ne českém, byť jsou v klubu dva. Michal Neuvirth se však znovu zranil a Petr Mrázek výrazně zaostává za Brianem Elliotem.

Čtyři Češi, ale hrát bude jen jeden

Z českého pohledu může být hodně zajímavá série mezi Washingtonem a Columbusem, kde by se mohla představit až čtveřice borců. V reálu má ale místo jisté jen Michal Kempný, jenž si po přestupu z Chicaga vybudoval slušné postavení a dostává daleko víc příležitostí než Jakub Jeřábek. „Možná je to tím, že je víc mobilnější a má víc zkušeností. Hlavně se ale výborně uvedl, což je vždycky důležité, zvlášť před play off,“ vysvětluje Prospal.

Hodně těžké to bude mít i Jakub Vrána, jenž má podobný problém jako Simon - není dostatečně produktivní. „Od něj se čekají góly. A jakmile si nevybojuje místo u Kuzněcova nebo Backströma, tak je pro trenéra složité dávat ho do třetí lajny, kam patří typově jiní hráči.“

Ofenzivní síla Washingtonu je obrovská, jenže na Columbus to nemusí stačit. Proti favoritovi hovoří aktuální forma (soupeř v závěru základní části vyhrál 11 ze 13 zápasů), a také předpoklady uspět v play off. Řekněme si to otevřeně: defenzivní styl Blue Jackets nebude Ovečkinovi a spol. sedět.

„Columbus může být klidně černým koněm play off. Má skvělého brankáře Bobrovského a perspektivní tým, ke kterému dodali vhodné veterány. Vede ho můj kámoš Tortorella, který dokáže především v play off dostat z hráčů něco navíc. A hodně jsem zvědavý na Panarina, který tým hodně pozvedl,“ říká Prospal.

Otázkou zůstává, zda se v těžké konkurenci dostane na led Lukáš Sedlák, kterého ze sestavy vytlačil příchozí Thomas Vanek a také zranění. „Člověk ale nikdy neví, prohraješ pár zápasů a přijde jeho chvíle. Torts ho má rád a možná ho tam strčí. Může se u něj spolehnout na poctivou defenzivní práci, i takové hráče trenér potřebuje. Navíc má vůli vyhrávat.“

Palát jako motor Tampy

Spolu s Pittsburghem je hlavním favoritem Východní konference Tampa, což platí dvojnásob v sérii s New Jersey. Přispět by k tomu měl tradičně Ondřej Palát, jenž táhne mužstvo přístupem a pojetím hokeje. „Trenéři ho milujou, to vím na 100 procent. Když není v sestavě, tak je to velké oslabení,“ tvrdí Prospal, jenž v Tampě žije.

Na tribuně však zůstane jeho parťák Andrej Šustr, jehož role v obraně slábne, protože se nedokázal prosadit mezi čtyři nejlepší beky.

Na druhé straně čeká první play off v NHL Pavla Zachu, jenž sice nezáří, ale uhájil si postavení ve třetím útoku. Prospal o něm říká: „Jde o to, jaký hráč z něj vyroste. Pořád nevím, jestli bude ofenzivní, nebo defenzivní. Zatím to vypadá na tu druhou variantu, což se od šestky draftu asi nečeká. Z tohoto pohledu nenaplnil, co si od něj Jersey slibovalo.“

Západní povyražení: Kaše vs. Hertl

Na západě Češi nemají velké zastoupení. Výjimkou bude extrémně vyrovnaná série Anaheim - San Jose s Davidem Kašem a Tomášem Hertlem. První vystřílel Ducks postup do play off a ohromnou pílí si vybudoval respekt a uznání. Bez nadsázky je pro tým důležitým hráčem. „Ten kluk se mi hrozně líbí, jde si tvrdě za svým cílem. Díky povaze, nasazení a energii, kterou mužstvu přináší, se mu to daří,“ chválí ho Prospal.

A Hertl? Má za sebou vcelku povedenou sezonu, nastřílel přes dvacet gólů a bude zajímavé sledovat, jakou roli dostane v play off a zda se dokáže prosazovat v předbrankovém prostoru jako před dvěma lety, kdy dokráčel do finále Stanley Cupu. I u něj bude záležet, jaké hráče k sobě dostane, protože San Jose může hodně chybět zraněný Joe Thornton.

Posledním Čechem v play off je Tomáš Nosek z Vegas. Nováček NHL hrál v základní části skvěle, ale teď se ukáže jeho pravá síla. V cestě totiž stojí Los Angeles, tým, který celý rok nezáří, ale ve vyřazovací části je schopný dokráčet daleko. „Tomáše nečeká nic jednoduchého. Je to pracant do třetí čtvrté pětky, ale moc prostoru nedostává,“ všímá si Prospal.