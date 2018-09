Hokejová extraliga 2018/19: Titul obhajuje Kometa, trenéři bez videa

Čtrnáct týmů se utká v 52 kolech základní části, kdy se všechny celky postupně střetnou ve čtyřech vzájemných zápasech. Vítěz základní části získá Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje (prvenství bude obhajovat Plzeň).

Pořadí týmů bude záviset na počtu získaných bodů. Vítěz utkání v základní hrací době získá 3 body, vítěz v prodloužení nebo nájezdech 2 body, poražený v prodloužení nebo nájezdech 1 bod, poražený v základní hrací době 0 bodů.

Prodloužení se bude v základní části extraligy hrát ve třech hráčích v poli na obou stranách nejdéle 5 minut. Pokud v prodloužení branka nepadne, rozhodne o vítězi utkání pět sérií samostatných nájezdů.



Prvních šest mužstev základní části postoupí přímo do čtvrtfinále play off (začíná 18. března), 7. až 10. tým se utkají o zbývající dvě místa v předkole hraném na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinálové série budou hrané systémem 1. vs. nejhůře postavený z předkola, 2. vs. druhý nejhůře postavený z předkola, 3. vs. 6., 4. vs. 5.



První čtyři zápasy sérií play off se případně prodlužují na 20 minut stylem 5 na 5, pokud nepadne gól, rozhodnou samostatné nájezdy. V případném 5., 6. nebo 7. utkání sérií se nastavuje po 20 minutách až do rozhodnutí.

Semifinále odstartuje 3. dubna, finálová série 18. dubna. Nejpozději poslední dubnový den bude znám vítěz Poháru Tomáše Garrigue Masaryka pro šampiona extraligy. O třetí titul v řadě bude bojovat Kometa Brno.



Nejhorší čtyři celky základní části se v tzv. play out utkají dvoukolově každý s každým, přičemž do tabulky se započítávají body a skóre ze základní části. Po konci play out se dva horší celky utkají s vítěznými semifinalisty 1. ligy čtyřkolově každý s každým. Konečné pořadí skupiny o postup/udržení bude známo nejpozději 23. dubna.



Nejvýraznější změnou v pravidlech je zmenšení brankoviště, s čímž souvisí přísnější posuzování přerušování hry brankářem. V plánu bylo rovněž zavedení tzv. trenérské výzvy, kdy může kouč rozporovat s výrokem rozhodčího ohledně gólové situace. Pro nedostatečné technické zázemí se ale toto opatření odložilo až na další sezonu.