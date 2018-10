Češi v show na ledě. Přes třicet jich bude v NHL plnit rozdílné role

Hvězdy

Do nejzářivější kategorie náleží jen dva reprezentanti kdysi vyhlášené hokejové školy. Dvě pravá křídla. Jakub Voráček a David Pastrňák. Dva jasně nejproduktivnější Češi v posledních dvou sezonách - Pastrňák 150 bodů, Voráček 146. Za nimi je až s velkým odstupem Krejčí (98).

Na Voráčka ve Philadelphii i Pastrňáka v Bostonu se spoléhá jako na úderné útočné zbraně, na členy prvních přesilovkových pětek. Oba by mohli v základní části závodit o umístění v Top 10 produktivity.

Opory

Důležité postavy svých mužstev. Borci s jasnou rolí. David Krejčí opět povede v Bostonu druhou lajnu. Pokud zůstane zdráv, mohl by se v bodování přiblížit Voráčkovi s Pastrňákem. Podobně vysoko se v hierarchii týmů nacházejí Tomáš Hertl v San Jose, Ondřej Palát v Tampě a Michael Frolík v Calgary. Všestranní borci jsou zdatní při práci ve všech třech pásmech. Jejich mančafty podle odborníků patří do širší skupiny kandidátů na Stanley Cup.

David Krejčí

Jeho obhájci z Washingtonu čekají, kdy se z úrazu v přípravě zotaví bek Michal Kempný, se kterým se před zraněním počítalo do první obranné dvojice. Řízností a blokováním střel je ve Philadelphii platný další zadák Radko Gudas.

Dravci

Naděje hokejového národa. Na soupisky se prodrali zelenáči Filip Chytil (NY Rangers) a Martin Nečas (Carolina). Dynamickým hochům se věští jasná budoucnost. Jejich šéfové je chtějí nechat vyniknout, takže se už v devatenácti předvedou v přesilovkách, v nichž se jim naskytnou šance ke skórování.

Pozici v sestavě by si rádi vylepšili další mladíci, Jakub Vrána (Washington), Pavel Zacha (New Jersey) a Ondřej Kaše (Anaheim). Mají potenciál usídlit se v první či druhé formaci.

Pavel Zacha

O setrvání v NHL do poslední chvíle v Detroitu bojoval tvořivý bek Filip Hronek, ale nakonec přece jen putoval na farmu. Tam začne nový ročník i kanonýr Filip Zadina. Trenéři mu v zápasech záložního týmu dopřejí dostatek času na ledě.

Na vzestupu

Budují si pozici. A jejich důležitost pro tým poroste. Tomáš Nosek na jaře pomohl k senzačnímu tažení nováčka z Las Vegas až do finále Stanley Cupu. Urostlý forvard poctivě bránil, chodil na oslabení a v play off střílel i důležité branky. Když člen čtvrté formace nebyl v zápřahu, mezi třetinami šlapal na kole. Letos 26letý Nosek v ofenzivní hierarchii lehce povýší, může si zahrát i přesilovky.

Pevnější pozici si vytváří i Radek Faksa. Robustní centr nasbíral v uplynulé sezoně 21 kladných bodů, přestože vadnoucímu Dallasu unikl postup do play off. Nenápadně si o větší porci minut říkají i mladí křídelníci Dominik Simon (Pittsburgh) a David Kämpf (Chicago).

Mazáci

Rutinérů v NHL ubývá. A těch českých nevyjímaje. Nejstarším z nich bude Tomáš Plekanec, který v noci na čtvrtek jako první z Čechů zasáhne do nové sezony NHL. A bude to pikantní start. 35letý centr Montrealu vyzve rivala z Toronta, do jehož dresu si český obětavec na pár měsíců odskočil.

Spíš spolehlivost než ofenzivní rejdy se očekávají i od dalších třicátníků - Vladimíra Sobotky v Buffalu nebo v Dallasu od Martina Hanzala, který kurýruje zraněná záda. Stars před sezonou angažovali i prověřeného beka Romana Poláka.

Tomáš Plekanec

Na hraně

Kategorie, do níž spadá nejvíce našinců, dokresluje stav českého hokeje. Například centr Jan Kovář. Místo štědře honorované jistoty v KHL zvolil výzvu v New York Islanders, kteří však poctivého reprezentanta v úterý odeslali na farmu.

Na pomezí sestavy balancuje detroitské duo Šulák a Frk, dvojice ze San Jose Šimek a Radil, dále obránci Šustr (Anaheim), Rutta (Chicago), nebo Jeřábek (St. Louis). Právě Blues umístili na listinu volných hráčů útočníka Jaškina, z níž si ho vyhlédl Washington. O místo v Columbusu bude bojovat Sedlák.

Brankáři

Česko nebude mít na prahu sezony v NHL jasnou jedničku. Gólmani Mrázek (Carolina), Neuvirth (Philadelphia) a Rittich (Calgary) ale určitě dostanou možnost se předvést.