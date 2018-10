Zraněný junior Čech už se cítí lépe, po neděli chce jít na led

„Jo, už je to lepší. Na led se vrátím asi začátkem příštího týdne. Ale zatím jenom zlehka, žádná zátěž,“ prozradil osmnáctiletý odchovanec pražské Sparty.

Při svém druhém startu v dresu žďárských plamenů skončil po faulu jednoho z budějovických hráčů ležet u mantinelu.

Musí počkat na reakci těla

„Asi mu zapadl jazyk, škubal sebou, jako by měl epileptický záchvat,“ popsal hororovou událost šéf žďárského klubu Miloslav Šimon. „Naštěstí na to, jak to vypadalo šíleně, to nakonec ještě dopadlo dobře,“ oddechl si poté, co se dozvěděl, že sparťanský junior utrpěl „pouze“ otřes mozku.

A kdy budou moci fanoušci vidět Štěpána Čecha znovu při hře? Například v dalším druholigovém utkání?

„Když bude všechno dobré, začnu si přidávat víc a víc. Uvidím, jak bude reagovat tělo,“ hlásil Čech. „Doufám, že všechno bude v pořádku, takže bych se za dva a žtři týdny mohl zase vrátit do zápasu,“ přidal přání.