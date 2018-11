Bývalá jednička Chomutova se rozchytává v Ústí: Od Peterse se mám co učit

„V Chomutově se nedařilo týmu ani mně, dostával jsem góly, které bych asi normálně chytal. Tak věřím, že tady v Ústí mi to pomůže, užiju si hokej bez tlaku, protože z první ligy se nepadá. Proti Kadani mi to vyšlo, tak snad to bude fungovat dál,“ doufal 22letý gólman poté, co Slovanu pomohl k výhře 5:1.

Loni vletěl do extraligy a rychle se vypracoval v brankářskou jedničku Pirátů, teď bude muset o ztracenou pozici znovu zabojovat.

„Nejsem zklamaný. Samozřejmě bych byl radši, kdybych podával lepší výkony a vyhrávalo se, ale bohužel. Na druhou stranu, mám se od koho učit. Loni mi pomáhal Jánko Laco, letos zase můžu hodně okoukat od Justina Peterse,“ zmiňuje Lukeš svého nového parťáka v Chomutově, který po něm převzal roli jedničky.

„Přinesl do týmu takový ten klid. I když se nedaří, tak nevěšet hlavu a pořád pracovat. Je hrozně pozitivní,“ chválí Lukeš Kanaďana se zkušenostmi z NHL. „Hned jak Justin přišel, tak jsme si řekli, že jsme na to tady společně, a to mě přesvědčilo, že to bude fungovat.“

Nového strážce chomutovské branky si chválí i jeho další spoluhráči. „Přijde mi jak z jiné planety. Neskutečné, jak chytá. Jemu nejde dát gól ani na tréninku. Je hrozně v klidu. Vypadá, že má všude místo, jedu na něj a říkám si, ten v bráně ani není. Najednou vyletí ruka nebo noha a má to. Neskutečné!“ žasne chomutovský útočník Vladimír Růžička mladší. „Až takhle výborného jsem ho nečekal. Je to kliďas, když dostane gól, je mu to v uvozovkách jedno, nedává na tým deku.“

I to by se Lukeš rád od Peterse naučil. „V Chomutově si budu brát to dobré od Justina, tady v Ústí se snad zase dostanu do klidu a do zápasového tempa. Jsem rád, že zase můžu někde pomoct, když sedím jen na střídačce, z toho mě bolí nohy víc, než když chytám.“