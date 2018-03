Strapáč vysklil s Hollwegem plexi. Dobrý hit, pochválili ho spoluhráči

„Zbyňa Irgl mě zpoza brány výborně našel mezi kruhy. Chtěl jsem střílet na vyrážečku, ale někdo to tečoval. Ani nevím, jak to tam spadlo. Dostali jsme se na dostřel, ale nebylo to k ničemu,“ mrzelo ho.

Osm minut před koncem třetí třetiny byl totiž u rozhodující branky Plzně na 4:3. Západočeši vedou ve čtvrtfinále 2:1 na zápasy.

Po zranění jste byl nažhavený?

Těšil jsem se, ale nedopadlo to podle představ. Chtěli jsme první zápas doma urvat. Zítra se hraje zase, tak doufáme, že do Plzně pojedeme za vyrovnaného stavu.

Jak se vám podařilo s Hollwegem rozbít plexi?

Přišlo mi to nevinné. Odehrál puk, tak jsem ho dohrál. Plexi už asi bylo načaté. Trošku jsme prolítli. Možná to pomohlo, protože Plzeň na nás nastoupila, nezačali jsme nejlépe. Po té pauze jsme hru vyrovnali.

Ryan Hollweg

Budete na to jednou vzpomínat?

Abych pravdu řekl, tak asi ne. Radši bych vyhrál než mít takovou vzpomínku na zápas. Ale kluci mě pochválili za dobré tělo.

Je Hollweg v soubojích férový? Někdy se zdá, že má ruce výš.

Potkal jsem se s ním dnes jen jednou. Je pravda, že někdy ruce vystrčí, ale nepřijde mi, že by to bylo zákeřné. Když ho vidím na ledě, tak vím, že si mám dát pozor, ať nedostanu zbytečnou švestku. Zvláštní pozor jsem si na něho nedával.

Vyčítáte si rozhodující gól Plzně?

Nevyřešil jsem to ideálně. Mohl jsem to vyjet z druhé strany, ale viděl jsem tam Zbyňu Irgla, chtěl jsem mu to posunout, ale on zase puk neviděl. Projelo to až nahoru. Určitě to šlo vyřešit lépe. Zamrzí prohrát takovým gólem těsně před koncem. Srovnali jsme z 1:3 na 3:3, stálo nás to spoustu sil, a potom prohrajeme takhle. Ale nedá se nic dělat. Musíme na ně nastoupit.

S Plzní hrajete vyrovnané zápasy. Není asi důvod k panice, že?

Jo, ukázali jsme, že jsme rovnocenný soupeř. Nemůžeme brát v potaz zápasy v sezoně, kdy jsme tam prohráli 0:10 a 0:6. I oni vědí, že to s námi nebudou mít jednoduché. Chceme jim to znepříjemnit co nejvíc.