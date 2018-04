Střondala: S výkonem jsme spokojeni, ale měli jsme na to vyhrát

Oproti utkání proti Slovensku jste předvedli proti Rusům velmi dobrý výkon, jste s ním spokojeni?

S výkonem ano, měli jsme na to vyhrát. Před zápasem jsme viděli nějaká videa, mluvili jsme o tom v kabině. Řekli jsme si, že nesmíme nic podcenit. Začali jsme bojovat, bruslit a hrát do těla. Určitě nám pomohlo, když jsme jako první vstřelili gól. Dá se říct, že jsme půlku zápasu vedli, ale pak jsme trochu polevili a je škoda, že jsme nevyhráli.

Který moment byl podle vás zlomový a převrátil vývoj na stranu Rusů?

To bylo někde v půlce zápasu. Oni začali tlačit a povedlo se jim vstřelit vyrovnávací gól. Myslím, že tam jsme je nechali trochu hrát a Rusové se chytili.

Na konci jste utkání ještě zdramatizovali díky vaší přesné střele v přesilovce, šlo o domluvenou akci?

Namalovali jsme si postavení a vyšlo nám to. Byl tam závar před bránou. Jan Jeník mi to krásně připravil a trefil jsem to přesně. Je ale škoda a moc nás mrzí, že jsme na konci nedokázali vyrovnat. Vytvořili jsme si několik dobrých šancí, Rusové byli pod tlakem, ale puk do brány jsme nedostali. Chybělo nám i trochu štěstí.

Velmi dobré utkání odchytal brankář Dostál, který vás několikrát zachránil ve vyložené šanci Rusů. Jak hodnotíte jeho výkon?

Dosty je ten základní stavební kámen, který opravdu potřebujeme. V těch důležitých momentech nás dokáže podržet a můžeme se na něj spolehnout. Dneska mu zápas vyšel, věřím, že se mu bude dařit i v těch dalších.

Do Traktor arény dorazilo téměř sedm a půl tisíce fanoušků, jak jste si užili atmosféru?

Když přijde tolik fanoušků, je to dobrý pocit. A v tu chvíli ani není tak důležité, jestli fandí vám, nebo soupeři. Nervozitu jsme zvládli, většina kluků na něco takového je zvyklá ze svých klubů, takže nás to nijak nedostalo pod tlak. Naopak jsme si to užili.

V pondělí vás čekají Francouzi, které byste vzhledem k předpokladům i vývoji tabulky porazit, jak na ně?

Francouze nesmíme podcenit. Musíme na ně vletět hned od začátku, soustředit se na bruslení, srážet se a nedát jim nic zadarmo.