Svačina byl v roli nahrávače, ale nezastíral: Tři body jsou zlaté

Máte však tři body.

Ty jsou zlaté, ale hra nebyla moc dobrá. Nevím proč, ale na začátku jsme byli všude pozdě, nedohrávali jsme, byli jsme takoví zpomalení... Naštěstí to Šimi (brankář Hrubec) pochytal. Po první třetině jsme mohli prohrávat nula ku třem a vůbec bychom se nemuseli divit.

Za stavu 2:1 jste byl blízko gólu, ale brankář Kantor kotouč v poslední chvíli chytil. Co se tam stalo?

Kdyby to byl gól, tak by to byla pěkná haluz. Střílel jsem pomalu z brankové čáry. Snažil jsem se hodit puk spíše gólmanovi do nohy, že se od něj odrazí. Fakt z toho úhlu to nešlo trefit. Puk šel do tyčky, do nohy a od ní do brány, ale gólman ho chytil. Tak nějak to popisuje moje střelecké štěstí.

Byl klíčový gól na 2:1?

Litvínov měl šance celý zápas. Když srovnali na 1:1, tak bylo strašně důležité, že jsme šli zase do vedení. Kdyby dali góla oni, tak nevím, co by se dělo s naší hrou.

V play-off by vás mohl posílit Jaromír Jágr. Martin Adamský říkal, že je to další hráč do kabiny. Co vy na to?

Tak pokud mi nevezme fleka... Sedím v rohu v kabině a kluci říkali, že Jarda musí také vždycky sedět v koutě, a tak doufám, že nebudu mít věci v krabici a přestěhované na jiném místě. Ale vážně. My se na něj všichni těšíme. Doufám, že se tady objeví. Tím nepřeji nic špatného Kladnu, jen ať uspěje, ale nepoštěstí se každý den, abychom si mohli zahrát s takovou legendou.