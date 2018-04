MS V HOKEJI

Do sestavy by se měli zařadit po nemoci útočníci Martin Nečas a Dmitrij Jaškin, kteří dnes přiletěli do Stockholmu a připojili se k týmu. Z širšího kádru nastoupí nově také obránci Jakub Krejčík, David Musil a útočníci Martin Kaut, Robert Kousal, David Šťastný a Hynek Zohorna, kterého čeká stejně jako Nečase reprezentační debut.

Hrát nebudou bek Michal Jordán a v útoku kapitán Roman Červenka, kteří dostali volno a dnes letí domů. Do utkání nezasáhnou ani zadák Adam Polášek a útočníci Robin Hanzl s Romanem Horákem, které měli zdravotní potíže, a Andrej Nestrašil i Michal Řepík. Připraveni naskočit budou útočníci Filip Chlapík a Filip Zadina.

„Budou nachystaní extra, kdyby se Nečas s Jaškinem necítili. Uvidíme, jak se bude vyvíjet jejich zdravotní stav. Oba do toho půjdou podle toho, jak se budou zítra cítit,“ řekl asistent trenéra Václav Prospal.

Češi chtějí předvést zlepšený výkon oproti čtvrtku, kdy až v osmém zápase přípravy na mistrovství světa poznali přemožitele. „Očekáváme daleko víc bojovnosti, nasazení a srdce do zápasu. Prohrát se může, ale musí to být po boji a tato stránka nám včera hodně chyběla,“ řekl Prospal.

„Jde o to, abychom byli kompaktnější v obranném pásmu a dostávali se k tomu, co nás zdobilo v předchozích zápasech. To je rychlý přechod do útoku a méně času v našem obranném pásmu,“ podotkl Prospal.

Finové se díky čtvrteční výhře v Helsinkách na Ruskem 3:2 po samostatných nájezdech dostali do čela Euro Hockey Tour o bod před český tým. Vítěz utkání se přiblíží triumfu - Češi budou ještě v neděli hrát o poslední body s Ruskem a Finové se Švédskem.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Když se taková možnost vyskytne, tak je to pro nás lákavé. Důležitý je pro nás herní projev v zápase, ale i výsledek. Měli jsme nějakou šňůru vítězství, pokaždé to nebylo krásné, ale pořád se počítají výhry,“ uvedl Prospal.

Český tým vyhrál pět z posledních sedmi zápasů s Finskem, kterému podlehl (0:2) pouze v únoru v Soulu v testu před olympijskými hrami v Pchjongčchangu. Minulý týden na Carlson Hockey Games v Pardubicích ho český tým porazil 3:1.

V úvodní nominaci na Švédské hry měli Finové čtyři posily z NHL, kterými jsou brankář Harri Säteri z Floridy, obránce Julius Honka z Dallasu a útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen z Caroliny. Pro šampionát může kouč Lauri Marjamäki počítat i forvardy Mikaelem Granlundem z Minnesoty, Mikkem Rantanenem z Colorada a obráncem Markusem Nutivaarou z Columbusu.

„Dá se od nich očekávat hlavně bruslivý hokej. Něco podobného, co praktikovali Švédové. Nevím, kolik posil z NHL zabudují, ale určitě jejich tým bude trošku odlišný od turnaje v Pardubicích. Očekáváme nasazení, bruslení a nátlakový hokej, kterým se tuto sezonu prezentují,“ řekl Prospal.

Furch nastoupí v přípravě před šampionátem počtvrté. Po duelech se Švýcarskem (5:2) v Příbrami, proti Francii (5:2) v Amiens a se Švédskem v Pardubicích si zatím drží neporazitelnost. „Soupisky se finišují a týmy už jsou víceméně kompletní, takže Finové budou samozřejmě v silné sestavě a musíme se na to dobře připravit,“ uved Furch.

Utkání se hraje od 12:00 a přímým přenosem je vysílá ČT Sport.