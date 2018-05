MS V HOKEJI

„Chtěli jsme vyhrát v normální době, ale bylo to hodně těžké,“ prohodil Filip Forsberg, který proměnil rozhodující nájezd proti Švýcarsku a zajistil výhru 3:2. Společně se spoluhráči se v pondělí odpoledne ve stockholmském parku Kungsträdgarden vítal s desetitisíci fanoušků.

Jako mistr světa!

„Jsem za tým neskutečně šťastný. Strašně tvrdě jsme pracovali,“ vykládal pro expressen.se švédský trenér Rikard Grönborg. „Přitom v týmu pozoruju velké přátelství. Až mám slzy v očích.“

Severská velmoc vychovala a dál vychovává generaci, která střádá zlaté úspěchy. Tre Kronor se poprvé od roku 1992 povedlo obhájit titul světových šampionů.

„V mých očích Švédové posunuli výkony o kousek dál než loni,“ podotýká kouč Miloslav Hořava. „Ohromně měnili místa. Už delší dobu se věnují tomu, že smazávají rozdíly mezi obránci a útočníky. Beci jsou na tom bruslařsky tak dobře, že v útočném pásmu jen nestojí na modré, ale zvládnou rotovat s útočníky,“ dodává trenérská kapacita, která se řadu let inspirovala právě ve Švédsku.

Všimli jste si těchhle momentů při kodaňském finále?

„Švédové mají výbornou metodiku. Pár let zpátky byl moderní powerskating , oni ho ještě posouvají dál. Jejich hráči dokážou vyvinout až extrémní rychlost, která je kolikrát v hokeji až téměř nepoužitelná,“ líčí Hořava.

Rychle a zběsile.

To je trend v NHL, v níž každoročně stoupá počet Švédů. Na podzim 2012 jich působilo v nejslavnější lize světa 63, v aktuálním ročníku jich zasáhla do zápasů bezmála stovka. Zatímco Češi poslední dobou čekají na zámořské posily jako na smilování, Švédům se nakupilo přes dvě desítky omluvenek.

No co, z NHL dorazili jiní.

Kouči Grönborgovi zbyli jen tři světoví šampioni z loňska, soupisku doplnil 13 debutanty na mistrovství světa. Ale odhodlání a energie z nich jen prýštila. A také hokejový um.

„K tomu už směřuje švédská liga, která má obrovskou bruslařskou úroveň,“ říká Hořava. Jediným Čechem, který ji poznával v uplynulé sezoně a okusil tamní soutěž, byl David Kaše.

A když jinoch z Mory dorazil na reprezentační kemp před mistrovstvím světa, přibližoval: „Ve Švédsku se neklade takový důraz na systém. Také je tam hodně mladých hráčů, kteří dostávají větší prostor.“

Velmi zjednodušeně: Pohyb znamená víc než taktika. K tomu se Švédům dál vyplácí kuráž sázet v tamní lize na talenty, které následně expandují do zámoří.

Žádní vousatí chasníci vikinského vzezření jako z učebnic dějepisu. O obhajobu titulu se v Dánsku zasloužil mančaft, jehož věkový průměr činil 24,88 roku!

I proto Švédové mohou vládnout dál. Už příští rok se na Slovensku pokusí, podobně jako naposledy Češi na přelomu tisíciletí, zkompletovat zlatý hattrick. „Líbí se mi rčení, že jednotlivci, týmy nebo státy, které vyhrávají jednu medaili za druhou, dělají nejvíc chyb,“ říká Hořava. „Stalo se to nám, zažili to Kanaďani i Američané. A nikde není psáno, že to nemůže potkat i Švédy.“