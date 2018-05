MS V HOKEJI

Jistě, svěřenci kouče Patricka Fischera zatím nečelili největším favoritům skupiny. Rozpaky může budit i zaváhání proti hokejovému trpaslíkovi z Rakouska, který zahrozil obratem a sebral Švýcarům bod.

Přesto reprezentace země proslulé hodinkami, sýrem a čokoládou už mnoho let přesvědčuje o tom, že s ní mohou mít nelehké pořízení i ti nejlepší.

Na loňském šampionátu v Paříži se Švýcaři umístili v základní skupině za Kanadou druzí. Za sebou nechali i výběry Česka nebo Finska. O úspěšném švýcarském umístění rozhodla mimochodem právě výhra nad českým týmem 3:1.

Zdánlivý outsider loni porazil Kanadu, bod sebral Finům. Proti Francii naopak Švýcaři klopýtli. Filozofii „bohatým brát, chudým dávat“ narušila až čtvrtfinálová prohra 1:3 s budoucími mistry světa ze Švédska.

Letos se ale pohádkového pravidla zatím znovu drží, o čemž svědčí výhra 2:0 nad Slovenskem. „Hrajeme jednoduše a snažíme se toho držet. Dostáváme obránce soupeře pod tlak, těm pak dá hodně zabrat, aby se zpod něj vymanili,“ nastínil týmový plán obránce Mirco Müller.

Zadák New Jersey posunul Švýcary k výhře gólem na 2:0, když ujel ve vlastním oslabení a z úniku prostřelil brankáře Čiliaka. „To zabolelo hodně. Místo toho, abychom vyrovnali, jsme dostali další ránu,“ litoval slovenský bek Dominik Graňák.

Upozorňoval na přednosti švýcarského mužstva. „Bruslili mnohem lépe než my, hlavně v první třetině. Jakmile se dostali do vedení, nepouštěli nás do šancí.“

Radost švýcarských hokejistů po výhře nad Slovenskem.

Dalším klíčovým mužem triumfu nad Slováky byl forvard Tristan Scherwey, který na Müllerovu trefu nahrál, tu vítěznou sám zařídil. „Slavíme jen díky obrovskému týmovému nasazení,“ přišel s osvědčenou metodou hráč Bernu, který si zahrál i na nepříliš úspěšné olympiádě v Pchjongčchangu, kde Švýcaři skončili desátí.

Nejzvučnějším jménem současného výběru Švýcarska je útočník Minnesoty Nino Niederreiter, který by měl v příštím ročníku dosáhnout na 500 utkání v NHL. Obraně zase vévodí zkušený Raphael Diaz. Proti Slovákům udržel čisté konto Reto Berra, který pochytal všech 25 pokusů soupeře včetně nebezpečných šancí Jurča a Buce.

Nejčerstvější akvizicí Fischerova týmu je mladý útočník Timo Meier ze San Jose, který oznámil účast po vyřazení Sharks z play off NHL. Jeho spouhráč Tomáš Hertl se šampionátu nezúčastní.

Ve dvou vzájemných přípravných utkáních na začátku dubna slavili Češi výhry 5:2 a 4:1. Poradí si se Švýcarskem i v ostré zkoušce? Utkání sledujte online od 20.15.