MS V HOKEJI

„Je to šance zvýšit popularitu hokeje v Dánsku. Aby začali chodit lidi, kteří na něm nikdy nebyli a snad to přivede i děti, aby zkusily něco jiného než házenou a fotbal,“ říká 25letý brankář.

Co znamená hokej pro Dány?

Nemyslím, že by to byla pro ně úplně okrajová záležitost, ale taky to není národní sport. Mistrovství se snaží prodat a lidi o něj mají zájem, i když ceny vstupenek jsou trošku předražené (na domácí Dánsko okolo 4 tisíc českých korun). Ale to je Dánsko - to není nejlevnější země! Problém bych v tom neviděl, protože když lidi budou chtít jít, tak na to mají. Půjdou se pobavit, napít.

Však se říká: Pije jako Dán.

Sedí to. Jsou to fajn lidi - rádi pijí, tancují a zpívají. Češi se tam určitě nudit nebudou. V Dánsku mají dobré pivo, i když to naše je lepší. A i jídlo se podobá tomu našemu - samý brambor, kus velkého masa a omáčka. Hrajeme v Kodani, což je nádherné město. A je to noční město. Můžete jít do baru v pondělí a stejně bude plno. U Herningu, kde se hraje druhá skupina, bych doporučil návštěvu Legolandu.

Překvapilo mě, že Dánsko skupinu odehraje právě v Herningu a oproti zvyklostem se vzdalo větší haly v hlavním městě. Proč?

Je to dánské hokejové město. Tam je hokej hlavní sport, mají nejvíc titulů, výbornou mládež a plno odchovanců. Ale i na nás chodilo dost lidí, v play off jsme měli skoro vyprodáno, což znamená pět tisíc lidí. Liga se hraje ale i na menších stadionech pro 1200 diváků.

Jakou má liga úroveň?

Je to liga mladých hráčů, takže je rychlá a je v ní dost talentů. Ale nejsou v ní takové peníze jako v českém hokeji, zvlášť pro Dány. Šikovní hráči se často musí rozhodnout mezi hokejem a vzděláním. Vítězí vzdělání, protože to je bezpečná cesta. Mladí kluci při hokeji chodí do školy nebo mají džob. Pracují u sponzorů, což se díky jejich vstřícnosti dá dobře skloubit. Já jsem ale úplný profík. Jasně, všichni si řeknou Dánsko, ale hokej je tam na slušné úrovni.

Taky dost Dánů hraje ve Švédsku.

Díky tomu zažil jejich nároďák progres. Do Dánska jezdí švédští skauti, protože se tam dají najít velmi slušní hráči. Češi ten trh zmapovaný nemají. Agenti sem nikoho neposílají, aby se poptali. Přijde mi, že dánským hokejem pohrdají, ale taky už jsme měli na šampionátech s jejich nároďákem problémy.

Může šampionát místní hokej nastartovat, jak tomu třeba bylo v případě Německa?

Německá liga je pořád o třídu výš. Je tam dost peněz a za posledních deset let se úroveň hodně zlepšila. Dřív byla pro ty, co se nikde neuchytili, teď tam chce každý jít. Dnes jsou Němci schopni hrát s Kanadou, Amerikou a podobně na vzestupu je i Dánsko a Norsko. Je zde hodně severoamerických trenérů a domácí hráči se od nich naučí.

Neptají se někdy bývalí spoluhráči z reprezentační dvacítky, kam jste se to poděl?

Já na těch dvacítkách byl díky tomu, že Petr Mrázek nemohl reprezentovat. Chytal jsem v kanadské juniorce, mohl jet na Vánoce domů, ale přemluvili mě, že bych mohl dostat v přípravě šanci. Tu jsem stejně nedostal, ale byla to dobrá zkušenost. Turnaj se nám nepovedl, ovšem stejně to byla pocta. Teď bych se chtěl zase posunout dál. Líbilo by se mi Německo, Rakousko, lákala by mě extraliga, ale už jsem z českého hokeje roky pryč a nikdo mě tam nezná. I když nedávno volali ze Znojma a Vsetína.

Však si ve Vsetíně dali inzerát, že hledají brankáře za 12 500 korun.

Tomu jsem se smál. Mně nabízeli víc, chtěli mě. Řekl jsem si cenu, prý by to nebyl problém, ale mám přítelkyni ze Švédska. Práci bychom ji našli, jenže je zvyklá vydělávat jiné peníze. Češi taky moc nemluví anglicky, takže jsem musel odmítnout i to Znojmo.