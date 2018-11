Talent Teplý. Rve se o místo v Liberci a sní o mistrovství světa dvacítek

„Během sezony musím zvládnout hodně zápasů a mám málo odpočinku. Není to úplně jednoduché, ale jsem mladý, a tak rychle regeneruju,“ říká hokejový talent. Před letošní sezonou poprvé prošel letní přípravou s libereckým A-týmem. „Vytušil jsem, že se můžu poprat o místo v sestavě.“

A to se mu také podařilo.

V úvodu sezony nechyběl skoro v žádném utkání. Kouč Filip Pešán ho zařadil do útoku se zkušenými matadory Petrem Jelínkem a Lukášem Krenželokem. To byl pro mladého forvarda velký zážitek.

„Vzpomínám si, jak jsem se na ně jezdil jako kluk dívat do O2 arény, když ještě hráli na Slavii. Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že za pět let s nimi budu hrát v jednom útoku,“ přiznává Teplý. „Koukám se, co dělají na tréninku a snažím se to napodobovat. Všichni v kabině se mi snaží pomáhat, abych se cítil dobře a zároveň mě i vychovat, protože jsem v týmu nejmladší.“

V posledních týdnech přivedl Liberec dvě zvučné staronové posily – útočníky Filippiho a Birnera – a Michal Teplý ze sestavy prozatím vypadl. Zápasové vytížení mu však nechybí. Naopak. Pravidelně hraje za farmářské Benátky, kde nastupuje v prvním útoku a má velkou minutáž.

Přestože je mu teprve 17 let, už měří skoro 190 cm při váze 74 kg. „Potřebuju ještě nabrat deset kilo a zesílit nohy, abych byl rychlý. Na ledě vypadám trochu rozevlátě, potřebuju do sebe dostat víc dynamiky,“ plánuje.

Je jen otázkou času, kdy ho povolají zpátky do Liberce a dostane šanci zabojovat o svůj první extraligový gól. Zatím má letos na kontě dva body za gólové asistence.

Gól hned při prvním startu za dospělé

Michal Teplý je rodákem z Havlíčkova Brodu, kde také ve třech letech s hokejem začínal. Pochází z hokejové rodiny: jeho strýc Jiří Čelanský je trenérem a dříve působil i v Benátkách nad Jizerou. „Stala se z nás hokejová rodina, doma se řeší hlavně hokej,“ usmívá se mladý forvard.

Už v 15 letech si zahrál za dospělé. Hned v prvním zápase se mu podařilo dát gól a v dresu Havlíčkova Brodu pak dokonce se Vsetínem bojoval o postup do první ligy, byť neúspěšně.

Rodné město mu začalo být hokejově malé, a tak vloni na jaře zamířil do Liberce, který si umí vytipovat talentované hráče s extraligovou perspektivou. Přechod pod Ještěd pro něj byl velkým životním rozhodnutím.

Michal Teplý v libereckém dresu.

„Říkal jsem si, že jiní mladí hráči odcházejí do Švédska nebo do Kanady, takže stěhování v rámci Česka nebude takový rozdíl. Ale rozdíl to je, na nové město jsem si zvykal dlouho a domů do Havlíčkova Brodu se pořád rád vracím,“ přiznává student třetího ročníku obchodní akademie.

Vloni už si zahrál 14 zápasů v první lize dospělých za Benátky a s libereckou dvacítkou vybojoval extraligové stříbro, což byl pro tým Bílých Tygrů historický úspěch. Nahlédl i do A-týmu, se kterým si zahrál dva zápasy v Lize mistrů.

Teď je jeho prioritou vrátit se mezi elitu a prosadit se do výběru reprezentační dvacítky pro světový šampionát v Kanadě. „Byl jsem s dvacítkou na dvou akcích a doufám, že se objevím v nominaci. Když to tak nebude, pořád mám dost času, i ve dvacítce jsem ještě mladý,“ uvědomuje si Michal Teplý.

Na nedávném turnaji čtyř zemí v Hodoníně se mu podařilo skórovat ve dvou ze tří utkání. V mládežnických reprezentacích už nasbíral skoro padesátku startů.

Jak dlouho setrvá hokejový talent v Liberci, neví ani on sám. Záležet bude také na tom, jestli si ho příští rok vybere v draftu některý klub kanadskoamerické NHL.

„Chci mít hlavně radost z hokeje, a když se jím bavím, tak mi to většinou i jde, čímž na sebe můžu upozornit. Nemá cenu se draftem svazovat. Buď to vyjde, nebo ne, svět se nepřestane točit.“