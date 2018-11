Jen talent na NHL nestačí. Jak si vedou české naděje mezi elitou?

Není to žádná sláva. Ani ti nejobdařenější jedinci nemají za mořem nic jistého. V Česku opěvovaný Martin Nečas poznal, že ho čeká ještě spousta práce. Na farmě se protlouká i střelec Filip Zadina. A varování „nemůžeme se na tebe spolehnout“ dostal nedávno také Pavel Zacha.

Ukazuje se, že jen český talent sám o sobě na NHL zdaleka nestačí. Vždyť především Nečas byl považovaný za hotového hráče, který převyšuje domácí extraligu a který obstál i na dospělém mistrovství světa.

Jenže realita? Nemá místo ani v Carolině, která přebudovává mužstvo. Nepomohlo mu, že strávil rok doma v Kometě mezi dospělými. „Je vidět, že Martin musí ještě víc obstát a dotáhnout drobnosti ve své hře, aby se prosadil,“ tvrdí bývalý reprezentant Martin Hosták, jenž má coby zlínský manažer o hráčích dobrý přehled. A dodává: „Na druhou stranu se to musí brát tak, že ho Carolina nechce do třetí nebo čtvrté pětky. Vidí v něm lídra, ale k tomu musí ještě dorůst.“

Nabízí se otázka, jestli hraní na farmě Nečasův rozvoj nezabrzdí. Jistě, na jednu stranu dostane hromadu prostoru a bude nastupovat na přesilovky. Jenže s ním může zamávat obrovská řevnivost, která v AHL mezi hráči panuje. Nebylo by proto lepší nastupovat v NHL, byť ve třetí nebo čtvrté formaci?

Těžké dilema, které musí rozlousknout trenér. V Carolině se rozhodli pro farmu, což může i na samotného Nečase zapůsobit jako zklamání.

Podobně se může cítit brzy devatenáctiletý Filip Zadina. Při červnovém draftu byli v Detroitu nadšení, že pardubického střelce získali. Počítali s tím, že než na ně dojde řada, vezme si ho někdo jiný.

Český útočník ve službách Detroitu Filip Zadina během přípravného duelu před startem NHL

Celé léto se zdálo, že má poměrně velikou šanci prosadit se do základní sestavy - též kádr slavných Red Wings totiž prochází obměnou. A Zadinovy naděje se ještě navýšily, když oznámil konec kariéry známý švédský forvard Henrik Zetterberg.

V závěru přípravného období ovšem trenér Jeff Blashill naznačil, že Zadina na NHL ještě není připravený. A nyní - byť na farmě nastřílel v šestnácti zápasech šest gólů - ještě kouč přidal: „Musí se učit.“ Detroitu totiž vadí jiný statistický údaj, a to záporná číslice 8 v kolonce +/- za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

„Filip má talent a může být v NHL za měsíc. Na druhou stranu to může trvat klidně dva roky. Hrát na téhle úrovni je úplně něco jiného než mezi juniory. Proto si musí projít farmou, vše pochopit a naučit,“ pravil Blashill.

Hosták k tomu říká: „Jde o to, co od Zadiny očekávají. On je typický snajpr a jako takového je potřeba ho brát. Pokud od něj ale očekávají i defenzivní práci, tak na ní musí opravdu hodně zapracovat a klidně to ty dva roky může trvat. Jeho výhodou je, že tohle se dá naučit, zatímco čich na góly v sobě musíte mít.“

Právě v tomto ohledu to má těžké Pavel Zacha, protože New Jersey od něj očekávalo góly a body. Místo toho přišlo zklamání - hokejista, o němž se dlouho mluvilo jako o jednom z největších talentů, byl v úvodu sezony deset zápasů bez bodu, až vedení došla trpělivost a poslalo ho na farmu.

Pavel Zacha odehrál v této sezoně za New Jersey deset utkání, poté se přesunul na farmu do Binghamtonu.

Odtud se sice vrátil a hned ve dvou duelech skóroval, jenže mnozí tuší, že to není rozený střelec, který by dával pravidelně třicet branek za sezonu. „Nejsem si jistý, jestli je schopný táhnout tým góly a body. Spíš je to pracovitý hráč s dobrou střelou, který má na to odehrát deset minut,“ myslí si Hosták.

Problém je, že Jersey ho tak jakožto šestku draftu stále vidí.

V tom má o něco lehčí úlohu Filip Chytil, momentálně jediný teenager z Česka, jenž se výrazněji prosazuje v NHL. Proč? Protože přišel do New York Rangers v pravou dobu. Na rozdíl od Nečase se nevrátil do extraligy, prosazoval se na farmě, a to mu pomohlo.

„A hlavně je ve srovnání s Nečasem a Zadinou líp připravený silově,“ všímá si Hosták.