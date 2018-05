Ani třetí pokus nevyšel. U hráčů Tampy se mísí pocity prázdna i hrdosti

Že Tampa ztroskotá na střelecké impotenci, čekal málokdo. Přece se stalo. Gólman Washingtonu Braden Holtby udržel v šestém i sedmém zápase série čisté konto, přitom na něj musel čekat více jak rok.

Bezchybné výkony si schoval paradoxně na Tampu, která v základní části s góly problém neměla. Vstřelila jich 290, nejvíc v celé lize. „Chytal moc dobře. Nemohli jsme se prosadit. Až příliš jsme spoléhali na přesilové hry, “ řekl smutně v šatně po zápase kapitán Steven Stamkos.

Lídr kabiny může být naštvaný i sám na sebe. Stamkos v kariéře zažil šest rozhodujících sedmých utkání. A nenasbíral v nich jediný bod.

Těžko na něj ale svalovat vinu. Washington vyhrál zaslouženě jako celý tým. Stamkos to ví. „Podařilo se nám v druhém kole eliminovat útoky Bostonu. Washington to zvládl s námi. Přitom jsme proti nim předváděli nejlepší hokej.“

I tvrdý hokej. Braydon Coburn se nebál postavit bijci Tomu Wilsonovi z týmu Capitals:



Když se zámořští novináři trenéra Tampy Jona Coopera zeptali, co řekl svým hráčům po zápase, Cooper přiznal: „Žádný připravený proslov. Prostě jsme nečekali, že bychom mohli prohrát. Těžko o tom mluvit, protože v nás jsou pocity prázdna.“

Stamkos a Girardi po prohraném utkání: „Mysleli jsme si, že máme vítěznou partu. Cítíme se prázdní,“ řekl Stamkos.

„Ublížilo nám šesté utkání (Washington vyhrál 3:0). Nastřádali spoustu sebevědomí, cítili se dobře,“ vidí klíčový moment obránce Dan Girardi.

Ale vzápětí dodal. „Něco vám řeknu. Tým, který loni nepostoupil ani do play off, se dostal k sedmému zápasu finále Východu. To chtělo hodně práce a málem jsme za to byli odměněni. Jsem na kluky moc hrdý!“

Co bude s Tampou dál? Švédský obránce Victor Hedman má jasno. „Pocity z porážky ve finále 2015 nezapomenu, dokud Pohár nevyhrajeme. Musíme počkat ještě alespoň rok.“

„Okno se nezavřelo. Tahle skupina je až příliš talentovaná a mladá,“ nezoufá do budoucna ani Stamkos. „A když máte v bráně Andreje Vasilevskyho, okno se nezavírá nikdy.“

„Ze Stevea Yzermana dělá nejlepšího manažera jeho schopnost každý rok nám dát možnost k vítězství. Tak to bude i příští rok,“ věří trenér Cooper.

Velké změny Yzerman dělat nemusí. Většina hráčů zůstává pod smlouvou i pro příští rok. Důležitý otazník zůstává pouze u J.T. Millera, který před uzávěrkou přestupů přišel z Rangers a od 1. července se stává omezeně volným hráčem. Tampa mu tedy může nabídnout přednostně smlouvu a domluvit se.

Naopak český obránce Andrej Šustr bude volným hráčem bez omezení a vzhledem k současnému vývoji by bylo překvapení, kdyby v Tampě zůstal.

Porážka bolí, i tak hledí hokejisté Tampy do budoucna s nadějí.