Plekanec a jeho budoucnost: Kladno a střídavé starty za Kometu

Od 15. února, tedy i ve vyřazovacích bojích a případné baráži, bude Plekanec nastupovat pouze za Kladno až do jeho vyřazení. Až poté bude moct nastoupit v extraligovém play off znovu za Brno. Jakou podobu budou mít střídavé starty do poloviny února, ještě není vyřešené.

„Jsem rád, že jsme se domluvili s Jardou Jágrem (hráč a majitel Kladna) a Liborem Zábranským (trenér a majitel Komety). Je to nejlepší extraligový tým posledních dvou let a bylo pro mě oceněním, že o mě měli zájem,“ vysvětloval svoji volbu Plekanec.



Zároveň zdůraznil, že prioritou pro něj byla pomoc Kladnu k návratu do extraligy, v čemž mu Zábranský vyhověl. Kdy ale dojde ke startu za Kladno a poté v barvách Komety, to neví zatím ani sám Plekanec. „Možná v sobotu, nevím. Podle toho, jak se budu cítit, domluvíme zbytek.“

Kladenský dres se jmenovkou a číslem 14 předal hráči Jaromír Jágr. „Musím říct, že se Tomáš rozhodl správně,“ říkal u toho s úsměvem. Jeho podmínkou byla zmíněná Plekancova přítomnost v kladenském kádru během klíčové fáze sezony.

„Díval jsem se na rozpis utkání Komety a ten náš a věřím, že se najdou termíny vyhovující oběma stranám. Případné časté zápasy by s Tomášovými zkušenostmi neměly být problém,“ měl jasno Jágr. Dodal, že pokud se Kladnu bude dařit i bez Plekance, nebude mít problém s jeho častějším uvolňováním do Brna.



Jágr mluvil také o svém dlouho očekávaném návratu do zápasové akce. „Věřil jsem, že nastoupím už v sobotu v Havířově, ale nevyšlo to. Snad je to jen otázka dní.“

36letý Plekanec dosáhl v říjnu významného milníku, když nastoupil k 1000. utkání ve slavné NHL. Posléze ale ze sestavy Montrealu vypadl a s týmem, v němž odehrál drtivou většinu zámořské kariéry, se domluvil na ukončení spolupráce.