Nepoučitelný Wilson pyká. Za ostrý zákrok vynechá dvacet zápasů NHL

NHL takto tvrdým trestem zamítla jakékoliv debaty o tom, jestli byl Wilsonův zákrok čistý, nebo ne. Nebyl.

Co bylo špatně? Úder na hlavu, hit po odehrání puku, nájezd ze slepého úhlu, takže Sundqvist nemohl vědět, že se soupeř blíží. Takové zákroky chce vedení ligy odstranit.

Podívejte se na hit Toma Wilsona:

Navíc, Wilson je podle kolektivní smlouvy mezi NHL a NHLPA považován za recidivistu. Suspendován byl čtyřikrát za posledních 105 zápasů (včetně přípravy). Od posledního trestu navíc uběhlo pouhých 16 utkání, to v sérii play off s Pittsburghem zlomil čelist Zachovi Aston-Reeseovi.

Jeho spoluhráči rozhodnutí ligy nerozumí. Wilsona brání. „Kdybych měl říct, co si myslím, dostanu suspendaci taky,“ řekl Jevgenij Kuzněcov.

„Úplná blbost,“ přidal se Devante Smith-Pelly.



„Liga z Toma dělá exemplární kousek. Nastavila tím standardy. Chce zákeřnosti odstranit a přitom vidíte, jak Marchand zmlátí našeho spoluhráče (Ellera) nečekanými údery. Marchand má taky svou historii a my věříme, že i tady liga udělá, co by měla,“ přirovnal T. J. Oshie Wilsonův hit k bitce mezi Ellerem a Marchandem z prvního utkání sezony.

„Wilson je sice mladý, ale jako by byl náš větší bráška. Musel jsem ho obejmout, když jsem to zjistil,“ dodal Oshie.



Nicméně, vynesený trest zní jasně.