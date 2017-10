Místo gólů sbírá rány. Nechci být za holku, říká sváteční střelec Bartejs

Muž, kterého si v hokejové Kometě cení za obětavou práci, v neděli v Litvínově přetrhl málo vídaný půst. Až v zápase číslo 104 se dočkal první extraligové trefy v základní části. A pokud se přičtou i duely play-off a play-out, dosáhla Bartejsova střelecká kletba dokonce cifry 130.

159 zápasů odehrál Tomáš Bartejs v extralize včetně play-off, play-out a baráže. 10 kanadských bodů za tu dobu nasbíral, góly vstřelil pouze dva.

„Ale dával jsem gól v baráži,“ připomíná pětadvacetiletý obránce dosud jediný zásah spadající oficiálně do nejvyšší soutěže. I přes značně omšelé datum – 31. března 2013 – mu utkvěl v paměti. „Není těžké si na něj vzpomenout.“

Bartejsova fotografie by totiž klidně mohla svítit v encyklopedii u spojení sváteční střelec. „Určitě bych mohl dávat gólů víc. Šancí jsem měl dost, ale většinou v nich vyhořím. Snad jsem to zlomil a padne mi to tam víckrát než jednou za několik let,“ věří Bartejs.

Stejně jako góly jsou pro něj vzácností i asistence, těch v dohromady 159 extraligových bitvách (včetně baráže) posbíral pouhých osm. Nedá se však říct, že by jej slabá bodová úroda užírala. „Body jsou samozřejmě hezké, a když se povede nějaký gól nebo nahrávka, tak vám to zvedne náladu. Ale pro mě je hlavní moc gólů nedostávat,“ oznamuje důrazný bek.

Nechtěl se vzdát bez boje

A tuhle povinnost plní znamenitě. „Nedělá moc chyb, podává vyrovnané výkony,“ oceňuje brněnský trenér Kamil Pokorný. „Je hodně svědomitý a hodně bojovný. Takový vlčák, který nedá kostičku zadarmo. Nevypustí žádný souboj, všechno dělá svědomitě,“ popisuje útočník Vojtěch Němec.

Tyhle vlastnosti dělají z Bartejse sice přehlíženého, ale velice platného člena mistrovského komanda. Už po jarním zlatém play-off se na něj valila chvála. „Je to podobné jako u Tomáše Malce,“ přirovnává jej Němec k proslulému modrobílému dříči. „Akorát o Tomášovi se to ví už delší dobu, zatímco Bart to teprve musí prokázat. Ale pro tým je hrozně důležitý.“

Přitom když jej Kometa loni před Vánocemi povolala z prvoligové Třebíče, zdálo se, že půjde jen o krátkodobou záplatu. „Nevěděli jsme, jak se s tím srovná,“ přiznává Pokorný. „Ale srovnal se s tím výborně.“

Sám Bartejs připouští, že by jej těžko napadlo, jak pevnou pozici v Brně získá. „Ale kdybych řekl, že jsem to nečekal, tak bych sem ani nemusel chodit a mohl jít rovnou na tribunu. Nemá smysl se vzdávat bez boje,“ oznamuje třebíčský rodák, který se snaží komplimenty nevnímat. „Od chvály se musíte držet dál, aby vám to nestouplo do hlavy. Potřebuju zapracovat na všech aspektech hry.“

Přitom i směrem dopředu má navzdory chudým statistikám co nabídnout, například solidní rozehrávku. „Umí kvalitně podpořit útok,“ upozorňuje Pokorný. „Ač to málokdo ví, tak je hokejově hodně chytrý. Zatím plně neukázal veškerý potenciál, který v sobě má, ale půjde jen nahoru,“ věští Němec.

Bartejsovo defenzivní zaměření je tedy spíš otázkou role v týmu než nedostatku talentu. „Dopředu mě to samozřejmě táhne a rád bych tam šel, ale máme v týmu Ondru Němce, Krejču nebo Štenclíka, takže na mě zbývá defenzivní práce. Což mi nevadí, jsem rád za každou roli,“ sděluje Bartejs.

Místo gólů a slávy tak sbírá rány od soupeřů. „Uhýbat se nenosí. Být za holku bych rozhodně nechtěl,“ usmívá se. „Ale útočníci zase bojují u druhé brány, kde je řežou beci, takže je to vyvážené.“

Jeho Kometa se dnes od 18 hodin pokusí doma proti Hradci Králové zarazit minisérii porážek, které utrpěla v Litvínově a Třinci. „Může nám to pomoct vrátit se k věcem, co jsme dělali dobře. Přišlo mi, že nám moc nešly nohy, ale doma to určitě napravíme,“ slibuje Bartejs.