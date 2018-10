Jihlavský tahoun Čachotský se vrací do Zlína. Zatím na měsíc

„Bylo to hodně narychlo,“ říká Čachotský po bleskovém přesunu do staronového prostředí, kde má měsíc hostovat. „Věděl jsem, že je na nějaký čas můj poslední zápas v Jihlavě. O to více jsem rád, že jsme vyhráli.“

Čachotský je ikonou současné Jihlavy, k metě 800 zápasů v jejím dresu mu schází pouze pět startů. I proto ho Dukla nechtěla dlouho uvolnit. Jihlavský jednatel Bedřich Ščerban svolil až po třetí schůzce.

„Chápu, že mě nechtěl pustit. Z jeho pozice tomu rozumím,“ podotkl Čachotský. I když měl více možností, vybírat si nemohl. Učinil tak za něj šéf Dukly. „Chtěl udělat to nejlepší pro klub. Dohodli se na hráčské kompenzaci, takže jsem tady.“

Na Zimním stadionu Luďka Čajky to dobře zná. Ve Zlíně působil v sezoně 2015/16, v 54 duelech zaznamenal 8 branek a 12 asistencí.

„Těšil jsem se sem. Kluky, s kterými jsem hrál, rád uvidím,“ prohodil Čachotský.

Jihlavě pomůže Werbik a případně Popelka Nicolas Werbik na tréninku Zlína. Zatímco jihlavský kapitán Tomáš Čachotský bude měsíc hostovat ve Zlíně, stejný čas stráví v Dukle útočník Beranů Nicolas Werbik. V prvoligovém týmu už odehrál dva duely. „V rámci potřeby ze strany Jihlavy jsme dohodnuti, že uvolníme na Vysočinu kromě Werbika případně dalšího našeho hráče,“ uvedl sportovní manažer Zlína Jiří Šolc. Werbika tak může doplnit Michal Popelka.

Už jich však v týmu moc nezbylo, konkrétně devět. Jiní jsou i trenéři. Rostislava Vlacha s Jurajem Juríkem vystřídal tandem Robert Svoboda – Martin Hamrlík.

„Jsem tady první den, ale systém bude asi jiný. Budu ho poznávat za běhu,“ ví Čachotský, který trénoval ve formaci s mladíkem Fryšarou a Lotyšem Kuldou. Poprvé spolu nastoupí v dnešním domácím zápase proti Mladé Boleslavi. „Po tak hektickém příchodu je lepší, když můžete hrát doma a ne někam cestovat,“ pochvaluje si.

I v neděli Zlín nastoupí na svém kluzišti, už od 15.30 hodin přivítá v derby Olomouc. Berani si od Čachotského slibují, že pomůže zvednout produktivitu mužstva.

„Viděli, jak jsem hrál loni. Měl bych se tomu přiblížit,“ přeje si šestatřicetiletý forvard.

V Jihlavě byl v minulé sezoně s 28 body lídrem kanadského bodování. Ani jeho příspěvek však nestačil, aby se Dukla udržela v extralize, kam postoupila po 12 letech.

„Zklamání bylo obrovské. Vím, že jsme nechali na ledě všechno. Prakticky celou sezonu jsme hráli každý zápas jako play off. Nakonec nám to uteklo o jeden bod. Na hlavu to bylo strašně těžké,“ vzpomíná na chvíle zmaru.

A protože se nemohl černých myšlenek zbavit, chtěl už po sezoně změnit prostředí.

„Už v létě jsem měl kontakty na extraligové týmy. Nakonec mě přemluvili v Jihlavě, že zkusíme extraligu vrátit zpátky. Bylo to moje rozhodnutí zůstat, ale pořád jsem se v tom babral,“ líčí Čachotský.

Přání se mu nakonec splní ve Zlíně. Měsíc v extralize chce využít co nejlépe. Kdoví, třeba si pobyt mezi českou elitou protáhne. Určitě by se nezlobil.