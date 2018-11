Chci si odpočinout od Ruska, říká Filippi po návratu do Liberce

Filippi si před třemi lety skvělými výkony v Liberci vysloužil angažmá v Magnitogorsku, s nímž pak vyhrál KHL. V minulé sezoně se vrátil do Liberce poprvé, ale bylo to jen na pár měsíců v závěru sezony. Teď se z Ruska vrací podruhé, tentokrát však podepsal smlouvu na tři roky.

„Je super, že jsem konečně zpátky v Česku a doma v Liberci. Věřím, že kluci z týmu mi do začátku pomůžou, že já zase pomůžu jim a všechno bude šlapat dál,“ říká 26letý hráč s reprezentačními zkušenostmi, který za Liberec nastoupí už dnes na ledě Mladé Boleslavi.

Nedávno jste předčasně skončil v ruském Chabarovsku, kde jste byl teprve od jara. Jak své působení tam hodnotíte?

Nejdřív všechno vypadalo dobře, ale asi po třech týdnech jsem si udělal problém s kolenem a byl jsem měsíc mimo hru. Tím to začalo. Pak jsem se na čtyři pět zápasů vrátil, ale dostal jsem pukem do nohy, zlomil jsem si kůstku, takže jsem byl další týdny bez hokeje. Do toho se tam začalo všechno bortit... Nechtěl bych se k tomu vracet, už je to za mnou.

Jak to vidí kouč Filip Pešán „Jsem hrozně rád, že se hráči, jako je Tomáš Filippi, vrací zpět do české extraligy a do Liberce. K prvnímu zápasu za nás naskočí už v pátek v Mladé Boleslavi. Nerad bych úplně odhaloval karty před zápasem, co se týče jeho zařazení, ale myslím, že bude hrát stěžejní roli a že ho budeme nasazovat i na přesilové hry. Ve smlouvě má sice klauzuli, že za určitých podmínek může odejít do zahraničí, ale tu mají všichni naši hráči, protože chci, aby měli tendenci si svými výkony říkat o lepší angažmá. Na druhou stranu, jestli Tomáš zůstane tři roky u nás, tak na něm postavíme tým do dalších let.“

Uvažoval jste o možnosti zůstat nadále v KHL?

Byly tam nějaké šance, ale já jsem se rozhodl takhle. Věděl jsem, že v Liberci je o mě zájem, mluvil jsem s trenérem Filipem Pešánem a byla to pro mě jediná volba. Cítil jsem, že si od Ruska chci odpočinout.

Neuvažoval jste, že byste za Liberec nastoupil už ve středečním zápase proti Zlínu?

To vůbec. Moc jsem toho v poslední době nenatrénoval, takže v pátek v Boleslavi to pro mě bude křest ohněm. Zdravotně jsem v pořádku, ale poslední týden pro mě byl hektický. Letěl jsem do Chabarovsku a po třech dnech zase zpátky, to je nějakých 20 tisíc kilometrů v letadle během pár dní. K tomu všechno sbalit a odvézt domů... No, bylo toho dost.

Vloni jste se do Liberce vrátil po zranění jen na skok a pak jste znovu zamířil do Ruska. Nyní jste však u Tygrů podepsal dlouhodobou smlouvu. Proč?

Minulý rok jsem se vrátil jen na pár měsíců a nebylo to pro mě úplně šťastné. Je lepší, že tady teď mám větší jistotu a můžu se soustředit na práci.

Umíte si představit, že tady vydržíte celé tři roky?

To nikdo neví, ale určitě to nebude jako vloni.

Ale předpokládám, že Rusko pro vás není uzavřenou kapitolou...

Doufám, že ne. Bude určitě těžší se tam dostat zpátky, když jsem dvakrát za sebou odešel v půlce sezony, ale já doufám, že tady v Liberci uděláme nějaký úspěch.

Tři roky jste hrál za Magnitogorsk, kam letos z Liberce odešel útočník Bulíř. Konzultoval to s vámi?

Ano, hodně jsme spolu mluvili, byly to hodinové hovory. Chtěl vědět úplně všechno. Pomáhal jsem mu shánět bydlení, auto, prostě takové základní věci. Mám tam pořád hodně kamarádů a známých, byla to pro mě otázka pár telefonátů.

Co říkáte kanadskému bodování extraligy, kde jsou na prvních čtyřech místech jen hráči Liberce?

Na to jsem se ani nekoukal, jen vím, že Kvápa (Marek Kvapil) je první. Jsou tady hráči extratřídy, to je super. Byl jsem na zápase se Zlínem a krásně se na to koukalo. Jen doufám, že se mým příchodem v Liberci nic nezmění.

Myslíte k horšímu...

Ani k lepšímu nemusí, když jsme první v tabulce. (směje se)

Trenér Pešán říkal, že na vás chce stavět hru. Co vy na to?

To se krásně poslouchá, ale musím mu to vracet na ledě. Když se mi to nepovede, milerád to postaví zase na někom jiném. Je to pro mě závazek.

Jaké to bylo přijít po čase do liberecké kabiny?

Pořád tady je stejné jádro, jako když jsem odcházel do Ruska poprvé. Se všemi kluky se znám, vždycky se jich obmění jen pár. Kabina je tady parádní.

Liberec vede ligu, je rozjetý. Pomohlo vám to v rozhodování?

Bílí Tygři jsou organizaci na nejvyšší úrovni v Česku. Pro mě nehraje roli, jestli je Liberec první nebo poslední, ale vím, že tady jsou vždy ty nejvyšší cíle.

Z Liberce jste odešel předtím, než získal titul, zato jste si tu zahrál baráž. Je pro vás o to větší motivací zažít s ním konečně úspěch?

Úspěch byl už to, že jsme tenkrát z baráže nespadli... Ale vážně, udělat nějaký větší úspěch by samozřejmě bylo fajn. Nechci o tom ale mluvit dopředu, protože to se nevyplácí.