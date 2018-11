Naučil jsem se vážit si extraligy, říká zlínský útočník Fořt

Čtyřmi asistencemi v úterním vítězném zápase nad Litvínovem zdvojnásobil svoje bodové maximum v extralize. Velebil ho jeho útočný parťák Pavel Kubiš, jemuž naservíroval hattrick, i trenér Martin Hamrlík. Tomáš Fořt však jenom potvrdil, že jeho význam v týmu hokejistů Zlína stoupá. Z hráče na pomezí první ligy a extraligy se stává jeden z lídrů Beranů.

„Jestli to na mně stojí, musí posoudit jiní. Důvěru trenérů se snažím splácet, co nejvíc to jde. Zatím jsem se neuspokojil, pořád se chci zlepšovat,“ říká centr prvního útoku Zlína.

Napadlo by vás, že jednou budete velet první zlínské řadě?

Tohle bych nikdy neřekl. Docela dlouho jsem hrál první ligu. Na druhou stranu, kdybych v ní nebyl, tak bych si toho tolik nevážil, a třeba by mě to nedonutilo tolik pracovat. Moc si toho považuju.

Poté, co jste dvakrát nahrál před prázdnou bránu, o vás Kubiš prohlásil jste tvořivý centr. Co na to říkáte?

Dělal si ze mě legraci, že jsem hrál jak Lešoun (zlínská ikona Petr Leška). Situace takhle vyplynuly ze hry. Nemusel jsem vymýšlet extra finty, přehrávat dva hráče. Puk jsem mu jenom posunul.

Takže spíše sedí to, když pronesl, že jste ve vašem útoku buldoci?

Určitě. Chceme hrát přímočarý hokej, rovnou k bráně. Žádné extra nahrávečky. Proti Litvínovu se to tak sešlo, že se k nám puky odrážely. Na takový zápas jsme čekali.

S křídly Kubišem a Ondráčkem vám to sedí, že?

Hráli jsme spolu už v přípravě dva tři zápasy. Cítil jsem, že je to dobré a že takhle půjdeme do sezony. Pak se zranil Tonda Honejsek i Herman, útoky se přeskládaly a už jsme zůstali spolu.

Na první pohled vyniká vaše hra vířivým pohybem. Souhlasíte?

Není to jenom naše lajna. Když se na nás podíváte, tak máme až na pár výjimek celkem mladý tým. I Piškot (Kubiš) bruslí dobře, i když už má třicet. (úsměv) Na dobrém bruslení máme hru postavenou a vyhovuje nám to.

Zdá se, že z letní přípravy jste hodně nadupaní?

Příprava proběhla normálně, byla kvalitní. Všichni se cítíme dobře. Zranění teď nejsou. Fyzicky jsme na tom výborně. Je vidět, že soupeře dokážeme přebruslit.

Osmé místo a 24 bodů asi berete, že?

Bodů je docela dost. Ale extraliga je tak vyrovnaná, že se nemůžeme v žádném případě uspokojit.

Na začátku sezony jste přitom nebodovali v pěti ze sedmi zápasů.

Úvod je vždycky ošemetný. Všichni mají hodně sil. Televizní zápas ve Vítkovicích se nám extrémně nepovedl. Od té doby jsme se zvedli. Ať už doma s Plzní, nebo na Spartě. Tam jsem hráli výborně, zaslouženě jsme zvítězili. Předčili jsme je pohybem, přebruslili. Tým si začal věřit, že můžeme hrát hokej s kýmkoliv a fyzicky přehrát každého.

V pátek míříte do Hradce. Zkusíte využít jeho současné nepohody?

Hradec hraje hodně nepříjemný hokej. Bruslivý, fyzický. Něco podobného jako my. Bude to boj. S tím tam jedeme. Jsou dva zápasy, pak je pauza, takže se nemáme nač šetřit.

V neděli vás čekají ještě doma Karlovy Vary. Překvapuje vás jejich vítězná série šesti utkání?

I když jsme tam zvítězili, tak nehrály vůbec špatně. Bylo to vyrovnané utkání, akorát jsme dali více gólů. Takže mě to zase tolik nepřekvapuje.

A táhnou je symbolicky zlínští odchovanci Vlach, Rachůnek a Šenkeřík.

Vlašáka dobře znám. Hráli jsme spolu v Olomouci. Když se mu daří, je nezastavitelný.